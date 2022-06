Ένα ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβη την Τρίτη στην περιοχή Ροστόφ της Ρωσίας, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, παρασύροντας στο θάνατο τον πιλότο του, όπως ανακοίνωσε η στρατιωτική διοίκηση της περιοχής.

«Στις 21 Ιουνίου, ένα αεροσκάφος Su-25 συνετρίβη στην περιοχή του Ροστόφ κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής πτήσης. Ο πιλότος σκοτώθηκε», ανέφερε η πηγή που επικαλούνται τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Russian Su-25 attack aircraft has crashed in the Rostov region. pic.twitter.com/rOP0ndhwkx

— ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) June 21, 2022