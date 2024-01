Παναθηναϊκός-Φενέρ και… Mπολόνια – Ολυμπιακός

Έχει ολοκληρωθεί η 22η αγωνιστική της regular season της φετινής Euroleague. Κάποια πράγματα ξεκαθαρίζουν (Ρεάλ για την πρώτη θέση) και πολλά άλλα όχι ενόψει των πλεϊ οφ.

Οι αποστάσεις είναι μικρές (1-2 νίκες), αλλά ο χρόνος τελειώνει. Κάθε λάθος πια είναι μη αναστρέψιμο.

Απομένουν 12 αγωνιστικές για το φινάλε της κανονικής περιόδου. Φαντάζουν πολλές, αλλά δεν είναι κι αμέτρητες. Από φέτος προκρίνονται οι 10 πρώτοι στα μπαράζ. Για την ακρίβεια οι 1-6 στα πλεϊ οφ της οκτάδας και οι 7-10 στα πλεϊ ιν. Τι είναι τα Play-In;

Play-In Showdown

Όπως εξηγεί η Ευρωλίγκα, το νέο Play-In Showdown ως σύστημα πρόκρισης θα κάνει το ντεμπούτο του την Τρίτη 16 Απριλίου και την Παρασκευή 19 Απριλίου. Οι ομάδες της έβδομης και όγδοης θέσης από την κανονική περίοδο θα αναμετρηθούν σε ένα μόνο παιχνίδι για να κατακτήσουν μια θέση στους best-of-5 προημιτελικούς κόντρα στη δεύτερη της κατάταξης ομάδας της κανονικής περιόδου. Οι ομάδες της ένατης και 10ης θέσης θα παίξουν ένα μόνο παιχνίδι του οποίου ο ηττημένος θα αποκλειστεί. Ο νικητής αυτού του παιχνιδιού σε μονό ματς θα αντιμετωπίσει την ηττημένη του Play-In Α Showdown (η χαμένη του 7-8). Ο νικητής αυτού του ματς θα παίξει στα πλεϊ-οφ σε σειρά best-of-5 εναντίον της πρώτης της κατάταξης της κανονικής σεζόν. Σε κάθε παιχνίδι Play-In Showdown γηπεδούχος θα είναι η ομάδα με την καλύτερη θέση στη βαθμολογία της κανονικής περιόδου.

Αν τελείωνε σήμερα η κανονική περίοδος ποια θα ήταν λοιπόν η κατάσταση στα πλεϊ οφ και τα πλεϊ ιν;

Υποθέτουμε ότι προκρίνεται κάθε φορά ο γηπεδούχος χάρη στο πλεονέκτημα έδρας:

Play In (Μονά παιχνίδια):

Play In A (7ος-8ος): ΜΟΝΑΚΟ – ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ

Play In B (9ος-10ος): ΜΑΚΑΜΠΙ – ΒΑΛΕΝΘΙΑ

Play In C (Ηττημένος Play In A – Νικητής Play In B): ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ – ΜΑΚΑΜΠΙ

Play Offs (Best of 5)

1-Νικητής Play In C: ΡΕΑΛ Μ. – ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ

4-5: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ

3-6: ΜΠΟΛΟΝΙΑ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

2-Nικητής Play In A: ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ – ΜΟΝΑΚΟ

Final 4

1/Play In C – 4/5

3/6-2/Play In A

Αν έληγε σήμερα η κανονική περίοδος και με βάση τη βαθμολογία που εμφανίζει τώρα η Ευρωλίγκα

ο Παναθηναϊκός θα έπαιζε με αβαντάζ έδρας κόντρα στην Φενέρμπαχτσε και ο Ολυμπιακός με μειονέκτημα κόντρα στην Μπολόνια για την είσοδο στο φαϊναλ φορ.

Προφανώς όλα αυτά μπορεί να αλλάξουν. Ειδικά για τα πλεϊ ιν. Τώρα για παράδειγμα ο Ολυμπιακός εμφανίζεται 6ος, αλλά έχοντας χάσει την ισοβαθμία από την Μπασκόνια, τη διαφορά πόντων από τη Μονακό, ενώ έχει τη ρεβάνς στη Βαλένθια (με μόνο θετικό το 2-0 επί της Μακάμπι) μπορεί να πέσει ακόμη και 10ος. Αν γίνει κάτι τέτοιο (10ος) θα πρέπει η ομάδα του Πειραιά να αποκλείσει διαδοχικά και με μειονέκτημα έδρας σε μονό ματς τον 9ο (π.χ. Μακάμπι) και μετά τον χαμένο του 7-8 (π.χ. Μπασκόνια) για παίξει την πρόκριση στο φαϊναλ φορ και πάλι με μειονέκτημα έδρας κόντρα στον 1ο που όλα δείχνουν ότι θα είναι η Ρεάλ. Αν παίξει και περάσει από το 7-8 θα πέσει πάνω στην Μπαρτσελόνα. Πάλι Ισπανία για να φτάσει για πρώτη φορά στην ιστορία του σε τρίτο σερί φαϊναλ φορ.

Όλα αυτά βέβαια είναι μια νίκη πάνω μια κάτω. Μόλις μια παραπάνω έχει από την 10η Βαλένθια με την οποία παίζει εκτός την 26η αγωνιστική, αλλά και μια λιγότερη από την πέμπτη Φενέρμπαχτσε την οποία υποδέχεται την τελευταία αγωνιστική στο ΣΕΦ για την 34η ημέρα της κανονικής περιόδου.

Ο Παναθηναϊκός που είναι τέταρτος αυτή την στιγμή έχει πέντε νίκες λιγότερες από την πρώτη Ρεάλ, και μόλις μια από την δεύτερη Μπαρτσελόνα και την 3η Μπολόνια. Αν τελείωνε τώρα η RS θα έπαιζε απευθείας στα πλεϊ οφ με αβαντάζ έδρας Best Of 5 games κόντρα στην Φενέρμπαχτσε του Γιασικεβίτσιους και του Παπαγιάννη για την πρόκριση στο F4 που θα είναι το πρώτο μετά το 2012.

Από την αρνητική ματιά απέχει 2 νίκες από τα πλεϊ ιν (7η θέση) και τρεις από τον αποκλεισμό. Αυτά με βάση -στυγνά- τους αριθμούς. Απομένουν 12 αγωνιστικές. Μεγάλο το διάστημα, γεμάτο ντέρμπι. Μέσα σε αυτά και το «αιώνιο» στο ΣΕΦ στις 14/3 για την 29η αγωνιστική.

Αυτά με βάση τη βαθμολογία της 22ης αγωνιστικής όπως την παρουσιάζει η Ευρωλίγκα:

1.Ρεάλ Μαδρίτης 19-3

Μπαρτσελόνα 15-7 Μπολόνια 15-7 Παναθηναϊκός 14-8 Φενέρμπαχτσε 13-9 Ολυμπιακός 12-10

—————————————–

Μονακό 12-10 Μπασκόνια 12-10 Μακάμπι 12-10 Βαλένθια 11-11

—————————————-

Παρτίζαν 11-11 Ερ. Αστέρας 9-13 Μιλάνο 9-13 Μπάγερν 9-13 Εφές 9-13 Ζαλγκίρις 8-14 Αλμπα 4-18 Βιλερμπάν 4-18

Στο φαϊναλ φορ αν πάνε όλα δεξιά για τους «αιώνιους» και πάντα με βάση τα σημερινά δεδομένα ως προσομοίωση τότε ο Παναθηναϊκός από το 4-5 παίζει με το νικητή του 1-8/9 δηλαδή τη… Ρεάλ.

Ο Ολυμπιακός ως 6ος αν περάσει (πχ) την Μπολόνια πέφτει πάνω στην 2η Μπαρτσελόνα.

Ως 10ος τότε μπορεί να προκύψει ημιτελικός με τον ΠΑΟ στο Βερολίνο. Πολύ μακρινά όλα αυτά και με εκατοντάδες συνδυασμούς που εξαρτώνται στο φινάλε από ένα χαμένο σουτ. Αυτά για να υπάρχει μια εικόνα για το πως έχει τώρα η κατάσταση και τι μπορούν να περιμένουν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός.