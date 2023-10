Πόλεμος Ισραήλ – Χαμάς: «Το Ιράν εκπαίδευσε μαχητές» – Τι αποκαλύπτει η Wall Street Journal

Τον ρόλο του Ιράν στην επίθεση των μαχητών της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου αποκαλύπτει ρεπορτάζ της αμερικανικής εφημερίδας Wall Street Journal.

Η αμερικάνικη εφημερίδα επικαλείται άτομα που γνωρίζουν πληροφορίες σχετικά με την επίθεση και όπως αναφέρουν τις εβδομάδες που προηγήθηκαν της 7ης Οκτωβρίου, εκατοντάδες μαχητές της παλαιστινιακής ισλαμιστικής μαχητικής οργάνωσης έλαβαν εξειδικευμένη εκπαίδευση μάχης στο Ιράν.

Περίπου 500 μαχητές της Χαμάς και της παλαιστινιακής οργάνωσης, Ισλαμική Τζιχάντ, συμμετείχαν στις ασκήσεις τον Σεπτέμβριο, τις οποίες διηύθυναν αξιωματικοί της διεθνούς στρατιωτικής ομάδας των Φρουρών της Επανάστασης, της Δύναμης Κουντς.

Σύμφωνα με τις συγκεκριμένες πηγές στην εκπαίδευση συμμετείχαν ανώτεροι Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι και ο Ιρανός ταξίαρχος επικεφαλής της Δύναμης Κουντς, Ισμαήλ Καανί.

Quds force commander,General Qaani: We did not damage Israel’s infrastructure because the Palestinian people are going to use them soon.

🔥🔥🔥🤫 pic.twitter.com/KYvRVJX4XQ

— IranMilitaryNews (@IranMilitaryNet) October 24, 2023