Πόλεμος στο Ισραήλ: Η Χαμάς χάκαρε τα social media των αιχμαλώτων

Λίγο μετά την επίθεση της Χαμάς που ξεκίνησε τον πόλεμο με το Ισραήλ, οι φίλοι και οι συγγενείς της Gali Shlezinger Idan, που ζούσε σε ένα κιμπούτς κοντά στα σύνορα με τη Γάζα, έλαβαν κάποια μηνύματα για να ελέγξον τη σελίδα της στο Facebook. Αυτό που βρήκαν ήταν άκρως σοκαριστικό.

Τα μέλη της Χαμάς χρησιμοποιούσαν τον λογαριασμό της Idan στο Facebook προκειμένου να μεταδώσουν live τους εαυτούς τους να εισβάλλουν στο σπίτι και να αιχμαλωτίζουν την ίδια και την οικογένεια της.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, η Χαμάς έχει καταλάβει τους λογαριασμούς που κατέχουν οι απαχθέντες Ισραηλινοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τους χρησιμοποιεί για να μεταδίδει βίαια μηνύματα και να διεξάγει ψυχολογικό πόλεμο.

Σε τουλάχιστον τέσσερις περιπτώσεις, μέλη της Χαμάς συνδέθηκαν στους προσωπικούς λογαριασμούς των κοινωνικών δικτύων των ομήρων τους για να μεταδώσουν ζωντανά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου.

Τις ημέρες που ακολούθησαν, η Χαμάς φάνηκε επίσης να διεισδύει σε ομάδες στο Facebook, λογαριασμούς στο Instagram και συνομιλίες στο WhatsApp των ομήρων τους για να εκτοξεύει απειλές θανάτου και εκκλήσεις για βία.

Μέλη της Χαμάς πήραν επίσης τα κινητά τηλέφωνα των ομήρων για να κάνουν κλήσεις για να χλευάσουν φίλους και συγγενείς, σύμφωνα με τις ισραηλινές οικογένειες και τους φίλους τους. Ο ισραηλινός στρατός έχει δηλώσει ότι τουλάχιστον 199 άνθρωποι έχουν κρατηθεί όμηροι από τη Χαμάς.

Οι εξτρεμιστικές ομάδες έχουν εδώ και καιρό στραφεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προωθήσουν τους σκοπούς τους, μεταδίδοντας ζωντανά επιθέσεις και αναρτώντας προπαγάνδα.

Αλλά η πειρατεία των λογαριασμών Facebook, Instagram και WhatsApp μεμονωμένων ομήρων «οπλοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τρόπο που δεν νομίζω ότι έχουμε ξαναδεί», δήλωσε ο Τόμας Ριντ, καθηγητής στρατηγικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς. «Δεν είμαστε ψυχολογικά προετοιμασμένοι για κάτι τέτοιο.»

Η Meta, στην οποία ανήκουν το Facebook, το Instagram και το WhatsApp, αρνήθηκε να σχολιάσει την κατάληψη των λογαριασμών των απαχθέντων Ισραηλινών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παρόλα αυτά δήλωσε ότι έχει δημιουργήσει ένα «κέντρο ειδικών επιχειρήσεων στελεχωμένο με εμπειρογνώμονες, μεταξύ των οποίων άπταιστα εβραϊκά και αραβικά, για να παρακολουθεί στενά και να ανταποκρίνεται σε αυτή την ταχέως εξελισσόμενη κατάσταση.»

Από την άλλη πλευρά, δύο μέλη της ομάδας ασφαλείας που εποπτεύει το Facebook, τα οποία αρνήθηκαν να κατονομαστούν επειδή δεν είχαν την εξουσιοδότηση να μιλήσουν δημόσια, επιβεβαίωσαν ότι η Χαμάς είχε αποκτήσει πρόσβαση στους λογαριασμούς Facebook των Ισραηλινών που κρατούνταν όμηροι για να ξεκινήσει livestreams και να δημοσιεύει στους λογαριασμούς τους.

Αυτό φάνηκε να αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Χαμάς από τη στιγμή που συνέβησαν οι επιθέσεις, είπαν. Από τότε οι λογαριασμοί έχουν γίνει ιδιωτικοί και τα livestreams έχουν αφαιρεθεί, πρόσθεσαν.

Δύο ισραηλινές οικογένειες δήλωσαν ότι είδαν επίσης αναρτήσεις με μία μόνο λέξη στα αραβικά – θάνατος – να εμφανίζονται στις σελίδες των αγνοούμενων αγαπημένων τους στο Facebook πριν διαγραφούν.

Η Χαμάς χρησιμοποίησε επίσης τα τηλέφωνα των απαχθέντων και των νεκρών Ισραηλινών για να ανεβάσει φωτογραφίες και βίντεο μετά την επίθεση, δήλωσαν μέλη οικογενειών που τα έλαβαν.

Ο Lian Gold, ένας DJ στο Τελ Αβίβ, ο οποίος γνώριζε πολλούς ανθρώπους που εργάζονταν και παρακολουθούσαν το φεστιβάλ Nova, κοντά στα σύνορα με τη Γάζα, δημιούργησε μια σελίδα στο Instagram και ένα κανάλι στο Telegram με την ονομασία WeAreOneIsrael για να μοιραστεί εικόνες και στοιχεία επικοινωνίας των αγνοουμένων.

«Λαμβάνω μηνύματα που μου ζητούν: «Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ βοηθήστε με, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ», είπε η κ. Gold. «Τι μπορώ να κάνω; Απλά το δημοσιεύω και ελπίζω να βρω κάτι.»

