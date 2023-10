Ισραήλ: Το τραγικό τέλος της 12χρονης με αυτισμό που δολοφονήθηκε με τη γιαγιά της από τη Χαμάς

Ένα 12χρονο κορίτσι με αυτισμό, που ήταν θαυμάστρια του Harry Potter και στην οποία είχε αναφερθεί και η ίδια η συγγραφέας της πολυβραβευμένης σειράς βιβλίων Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, βρέθηκε νεκρό μαζί με τη γιαγιά του, αφού απήχθη από τη Χαμάς.

Η Noya Dan, 12 ετών, και η 80χρονη γιαγιά της Carmela, είναι μεταξύ εκείνων που χάθηκαν όταν οι μαχητές της Χαμάς επιτέθηκαν στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου. Έκτοτε, η οικογένειά τους είχε την ελπίδα ότι τις απήγαγαν και ότι θα τις έβρισκαν και θα επέστρεφαν σπίτι τους.

Ωστόσο, την Τετάρτη η οικογένεια επιβεβαίωσε με μια τραγική ανάρτηση στο Facebook ότι τα πτώματα τόσο της 12χρονης όσο και της γιαγιάς της είχαν ταυτοποιηθεί. Ο θάνατός τους επιβεβαιώθηκε αργότερα από τον Ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών. Τρία ακόμη μέλη της οικογένειας Dan εξακολουθούν να αγνοούνται.

Η είδηση για την εξαφάνιση της 12χρονης ώθησε τη συγγραφέα του Χάρι Πότερ, Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, να καταδικάσει τις επιθέσεις της Χαμάς και συγκεκριμένα την απαγωγή παιδιών. Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα «X» -πρώην Twitter-, την οποία συνόδευε φωτογραφία της Noya Dan με ρούχα που θυμίζουν τη σχολική στολή του Χόγκουαρτς, η συγγραφέας καταδίκαζε την απαγωγή παιδιών. «Η απαγωγή παιδιών είναι κατάπτυστη και εντελώς αδικαιολόγητη. Μακάρι η Noya και όλοι οι όμηροι που έχει πιάσει η Χαμάς να γυρίσουν σύντομα, με ασφάλεια, στις οικογένειές τους», έγραψε επίσης η συγγραφέας.

Kidnapping children is despicable and wholly unjustifiable. For obvious reasons, this picture has hit home with me. May Noya and all hostages taken by Hamas be returned soon, safely, to their families. https://t.co/YIbf3egib4

Η μητέρα του κοριτσιού είχε δηλώσει στη Sun πώς άκουγε αβοήθητη την απαγωγή της μικρής κόρης της και της ηλικιωμένης μητέρας της από την τρομοκρατική ομάδα.

Η Galit Dan, 53 ετών, βρισκόταν πέντε μίλια μακριά όταν η τρομοκρατημένη Noya ψιθύρισε στο τελευταίο της μήνυμα: «Μαμά, φοβάμαι. Υπάρχουν άνθρωποι στο σπίτι – βοήθησέ με».

Cruelty has no limits: 12 year-old Noya, with special needs, was taken from her bed and kidnapped to Gaza. All that remains for her mother is the last recording she sent her@ifatglick | #KanIsraelstory pic.twitter.com/JeUZ5ZH6sQ

— כאן חדשות (@kann_news) October 17, 2023