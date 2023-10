Πόλεμος Ισραήλ – Χαμάς: Νεκρός ο αρχηγός των Εθνικών Δυνάμεων Ασφαλείας της Χαμάς

Ο αρχηγός των Εθνικών Δυνάμεων Ασφαλείας της Χαμάς Τζεχάντ Μέιζεν, μαζί με μέλη της οικογένειάς του, σκοτώθηκε από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα, μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης της Χαμάς.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δεν έχουν επιβεβαιώσει τον θάνατό του.

Επιπλέον,σύμφωνα με την Jerusalem Post, ο ισραηλινός στρατός σκότωσε την Jamila Abdallah Taha al-Shanti, μέλος του Παλαιστινιακού Νομοθετικού Συμβουλίου και την πρώτη γυναίκα στο πολιτικό γραφείο της Χαμάς, όπως μετέδωσαν την Πέμπτη τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

BREAKING: An Israeli airstrike has killed Jehad Mheisen, head of the Hamas-led National Security Forces, and members of his family in Gaza, reports Hamas media.https://t.co/BAOIs2cXJl

