Τι πραγματικά συμβαίνει με την εξαγορά της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Τον Νοέμβρη του 22 η οικογένεια Γκλέιζερς ανακοίνωσε πως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι προς πώληση.

Έκτοτε τα σενάρια δίνουν και παίρνουν. Δύο είναι όμως οι υποψήφιοι αγοραστές που έχουν ξεχωρίσει.

Ο λόγος για τον Σερ Τζιμ Ράτκλιφ, ιδιοκτήτη της εταιρίας INEOS και τον σείχη του Κατάρ Τζασίμ Μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι.

Τον πρώτο καιρό που ανακοινώθηκε πως η ομάδα είναι προς πώληση έγινε μία εκατέρωθεν μάχη με συνεχόμενες προσφορές στους Γκλέιζερς χωρίς όμως καμία από αυτές να προχωράει.

Το φετινό καλοκαίρι φαίνεται πως η υπόθεση έφτασε σε αδιέξοδο και κυκλοφόρησε μια φήμη ότι οι τωρινοί ιδιοκτήτες του συλλόγου άλλαξαν γνώμη και δεν υπάρχει περίπτωση να τον πουλήσουν.

Να σημειωθεί πως η μεγαλύτερη μεριδά του κόσμου της Γιουνάιτεντ λόγω των πολύ κακών αποτελεσμάτων πιέζει αφυκτικά τους Γκλέιζερς και τους ζητά να αποχωρήσουν από την ομάδα με συνεχόμενες διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες.

Νέα τροπή στην όλη ιστορία ήρθε να δώσει πριν λίγες μέρες ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο. Ο Ιταλός δημοσιογράφος υποστήριξε πως το Κατάρ και ο σείχης έκαναν μια τελευταία προσφορά αγοράς του 100% του συλλόγου που ανέρχεται στις 3,5 δις αγγλικές λίρες μαζί με ένα πλάνο ύψους 1,5 δις για αγορές παικτών, ανακαίνηση του γηπέδου και των προπονητικών εγκαταστάσεων.

Η προσφορά αυτή απορρίφθηκε και το Κατάρ αμέσως ανακοίνωσε επίσημα πως αποσύρεται από τις διαπραγματεύσεις.

Λίγη ώρα μετά εμφανίστηκε και ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ κάνοντας προσφορά εξαγοράς του 25% των «κόκκινων διαβόλων». Το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου αναμένται να ψηφίσει σχετικά με την προσφορά αυτή με τον Ράτκλιφ να συγκεντρώνει πλέον αρκετές πιθανότητες.

Μια εξέλιξη λοιπόν που αναμένεται να φέρει αντιδράσεις ξανά στους οπαδούς αφού οι Γκλέιζερς παραμένουν για τα καλά στο τιμόνι του συλλόγου έχοντας το μεγαλύτερο ποσοστό του.

🚨 Sir Jim Ratcliffe is now ready to buy 25% of Manchester United in the next days after Sheikh Jassim left the deal.

🔴 Man Utd board will vote on 25% stake bid in the next days.

Jim Ratcliffe wants sporting control and future major ownership after initial 25%. pic.twitter.com/ewewmpJho0

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 14, 2023