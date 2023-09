Λήξη amber alert για το F-35 που χάθηκε στη Νότια Καρολίνα

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν το απόγευμα της Δευτέρας (τοπική ώρα, ξημερώματα Τρίτης στην Ελλάδα) πως εντοπίστηκαν τα συντρίμμια του μαχητικού αεροσκάφους F-35, μια ημέρα αφότου απηύθυναν έκκληση σε πολίτες να βοηθήσουν στον εντοπισμό τους.

Ο πιλότος του F-35B Lightning II είχε προλάβει να εγκαταλείψει το μαχητικό αεροσκάφος προτού αυτό συντριβεί, χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό εκτίναξης.

Τα συντρίμμια του προηγμένου μαχητικού αεροσκάφους, που κοστίζει περίπου 80 εκατομμύρια δολάρια, εντοπίστηκαν στην κομητεία Γουίλιαμσμπεργκ της Νότιας Καρολίνας.

Το F-35 διακρίνεται για την τεχνολογία stealth που καθιστά εξαιρετικά δύσκολο τον εντοπισμό του από εχθρικά ραντάρ, ενώ διαθέτει εξοπλισμό τελευταίας γενιάς.

Αυτός ήταν και ο λόγος που ο αμερικανικός στρατός ζήτησε τη βοήθεια του κοινού προκειμένου να εντοπίσει το F-35 που «εξαφανίστηκε» την Κυριακή, κοντά σε μια αεροπορική βάση στη Νότια Καρολίνα.

«Αν έχετε οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει τις ομάδες μας να εντοπίσουν το F-35, σας παρακαλούμε καλέστε στο Κέντρο Αμυντικών Επιχειρήσεων της Βάσης», έγραψε στην πλατφόρμα X η διοίκηση, δίνοντας και ένα τηλέφωνο με το οποίο μπορούν να επικοινωνήσουν οι πολίτες.

We’re working with @MCASBeaufortSC to locate an F-35 that was involved in a mishap this afternoon. The pilot ejected safely. If you have any information that may help our recovery teams locate the F-35, please call the Base Defense Operations Center at 843-963-3600.

— Joint Base Charleston (@TeamCharleston) September 17, 2023