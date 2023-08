Μετά από τέσσερις ημέρες νοσηλείας σε νοσοκομείο, η Τόρι Σπέλινγκ πήρε εξιτήριο και επέστρεψε κοντά στα παιδιά της.

Η 50χρονη ηθοποιός του «Beverly Hills, 90210» εθεάθη να βγαίνει από το νοσοκομείο του Λος Άντζελες την Κυριακή, όπου εισήχθη την περασμένη Πέμπτη.

Στις φωτογραφίες, που δημοσιεύει η Page Six, η σταρ εμφανίζεται με μώλωπες στο πρόσωπο και στα δύο της χέρια, καθώς πηγαίνει με αναπηρικό αμαξίδιο προς το αυτοκίνητο.

Η ίδια δείχνει ταραγμένη και ασταθής, ενώ μία από τις γυναίκες που τη συνοδεύει τη βοηθά να σηκωθεί από το καροτσάκι και να μπει στο πίσω κάθισμα του αμαξιού.

Tori Spelling spotted with bruises as she leaves hospital after mystery illness https://t.co/uWJKNiSLeZ pic.twitter.com/UppCR3gJ1X

— Page Six (@PageSix) August 21, 2023