Στο ραντάρ ομάδων από την Premier League φαίνεται πως έχει μπει ο Ντίνος Μαυροπάνος. Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της Γουλβς και της Γουέστ Χαμ, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η «Sun».

Οι δύο ομάδες έχουν βάλει στο στόχαστρο τον Έλληνα κεντρικό αμυντικό και ενδέχεται σύντομα να ξεκινήσουν συζητήσεις με την Στουτγάρδη, με την οποία έχει συμβόλαιο ως το καλοκαίρι του 2025.

Κερδισμένη από μια ενδεχόμενη μεταγραφή του Μαυροπάνου θα βγει και η Άρσεναλ, καθώς έχει διατηρήσει ποσοστό μεταπώλησης από τη στιγμή που τον παραχώρησε στη Στουτγάρδη. Με τον γερμανικό σύλλογο ο Μαυροπάνος μετράει 89 εμφανίσεις με 8 γκολ και 2 ασίστ, ενώ είναι και 19 φορές διεθνής με την Ελλάδα.

West Ham and Wolves target Stuttgart star Dinos Mavropanos.

Newcastle also touted as potential suitors but have other options ahead of Mavropanos.

As per @ChrisWheatley, Arsenal stand to benefit as they have inserted a sell-on clause

Konstantinos (Kostas) Lianos July 31, 2023