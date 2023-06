Τεταμένο το κλίμα στη Ρωσία μετά τις δηλώσεις του επικεφαλής της Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν, που κατηγορώντας τον ρωσικό στρατό για επίθεση στην ομάδα του κάλεσε σε εξέγερση.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει ενημερωθεί για την κατάσταση και «λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα» τονίζει το Κρεμλίνο με το στρατό και οχήματα να προστατεύουν κυβερνητικά κτίρια.

Οι ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας κινήθηκαν γρήγορα εναντίον του επικεφαλής της Wagner, καταγγέλλοντας τον Γεβγκένι Πριγκόζιν για «προδοσία», διατάσσοντας ποινική έρευνα σε βάρος τους και διατάσσοντας τους μισθοφόρους της παραστρατιωτικής ομάδας να τον συλλάβουν.

🚨🔥🇷🇺 – The #Russian army and national guard are closing a perimeter around #Russia ‘s main government buildings in #Moscow . The objective is to prevent mercenaries from #Prigozhin ‘s #Wagnergroup from approaching and attacking important Russian installations. pic.twitter.com/u6mDMNpjCr

Another video of #russian military equipment arriving at #Moscow ministry of defense.

Another video from Rostov. Baza reports that there are helicopters over the city too pic.twitter.com/ZHz0thFyki

«Πραγματοποίησαν πλήγματα, επιθέσεις με πυραύλους, στα στρατόπεδά μας. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός μαχητών μας σκοτώθηκε», είπε ο Πριγκόζιν σε ηχητικό μήνυμα που μεταδόθηκε από την υπηρεσία Τύπου του, υποσχόμενος να «απαντήσει» σε αυτές τις επιθέσεις που διατάχθηκαν, σύμφωνα με τον ίδιο, από τον Ρώσο υπουργό Άμυνας, Σεργκέι Σοϊγκού.

«Αυτοί που σκότωσαν τα παλικάρια μας, που κατέστρεψαν τις ζωές πολλών δεκάδων χιλιάδων Ρώσων στρατιωτών, θα τιμωρηθούν», διεμήνυσε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την ιστοσελίδα theatlasnews και κάλεσε όλους αυτούς που θέλουν να έρθουν μαζί μας για «να δοθεί τέλος σε αυτήν την αταξία».

Full message of Prigozhi «declaring war on the Russian Ministry of Defence:

«PMC Wagner Commanders’ Council made a decision: the evil brought by the military leadership of the country must be stopped.

They neglect the lives of soldiers. They forgot the word “justice”, and we… pic.twitter.com/1tCXPVn07p

— Dmitri (@wartranslated) June 23, 2023