Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Tass μεταδίδει: «Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν γνωρίζει την κατάσταση που εκτυλίσσεται γύρω από τον Γεβγκένι Πριγκόζιν, τον ιδρυτή της ιδιωτικής στρατιωτικής εταιρείας Βάγκνερ, και λαμβάνονται τ’ απαραίτητα μέτρα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ χθες Παρασκευή (στη φωτογραφία του Reuters, επάνω, τεθωρακισμένα οχήματα φαίνονται σε δρόμο της νότιας ρωσικής πόλης Ροστόφ-ον-Ντον).

«Εχει ενημερωθεί ο Πούτιν»

«Ο Πρόεδρος Πούτιν έχει ενημερωθεί για όλα τα γεγονότα γύρω από τον Πριγκόζιν. Λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα», είπε.

Υπάρχουν διάφορες αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Πριγκόζιν ισχυρίζεται ότι οι δυνάμεις της Βάγκνερ δέχθηκαν επίθεση από τον ρωσικό στρατό. Αυτό έχει διαψευστεί επίσημα.

Υπάρχουν αναφορές ότι στο στρατόπεδο βάσης της Βάγκνερ στη Ρωσία, Μολκίνο, στην περιοχή Κρασνοντάρ διεξάγονται μάχες.

Αυτή η βάση μοιράζεται με ειδικές μονάδες της ρωσικής GRU (στρατιωτική ταξιαρχία πληροφοριών). Στο μεταξύ, ο Πριγκόζιν λέει ότι σκοπεύει να βαδίσει στη Μόσχα και αν κάποιος προσπαθήσει να τον σταματήσει θα σκοτωθεί.

Τα σχόλια του Πριγκόζιν υπάρχουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι πολύ δύσκολο να πει κανείς τι είναι πραγματικό και τι δημιουργείται από τα πρακτορεία προπαγάνδας στη Ρωσία.

Ωστόσο, είναι σαφές ότι ο Πριγκόζιν δέχεται κάποιου είδους επίθεση, πιθανώς κινητικής, και έχουν ληφθεί αποφάσεις για την τύχη του.

Η «επίσημη» δήλωση Πριγκόζιν

Ο Πριγκόζιν λέγεται ότι εξέδωσε την ακόλουθη «επίσημη» δήλωση:

«Το διοικητικό συμβούλιο του PMC Wagner πήρε μια απόφαση: τα δεινά που έφερε η στρατιωτική ηγεσία της χώρας πρέπει να σταματήσουν.

Παραμελούν τη ζωή των στρατιωτών. Ξέχασαν τη λέξη «δικαιοσύνη», και θα τη φέρουμε πίσω. Αυτοί που κατέστρεψαν σήμερα τα παιδιά μας, που κατέστρεψαν δεκάδες, δεκάδες χιλιάδες ζωές Ρώσων στρατιωτών θα τιμωρηθούν. Ρωτάω: κανείς να μην αντισταθεί.

Όλοι όσοι θα προσπαθήσουν να αντισταθούν, θα τους θεωρήσουμε κίνδυνο και θα τους καταστρέψουμε αμέσως, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σημείων ελέγχου στο δρόμο μας. Και όποια αεροπορία βλέπουμε πάνω από τα κεφάλια μας.

The first video appeared with an alleged column of Wagner PMCs at the entrance to Rostov.#wagner #russia pic.twitter.com/cAlIXcJWWv — OxT (@OxTcrypto) June 24, 2023

Ζητώ από όλους να παραμείνουν ψύχραιμοι, να μην υποκύψουν σε προκλήσεις και να παραμείνουν στα σπίτια τους. Ιδανικά, όσοι βρίσκονται στο δρόμο μας, δεν βγαίνουν έξω.

Αφού τελειώσουμε αυτό που ξεκινήσαμε, θα επιστρέψουμε στην πρώτη γραμμή για να προστατεύσουμε την πατρίδα μας.

Η προεδρική αρχή, η κυβέρνηση, το Υπουργείο Εσωτερικών, η Εθνική Φρουρά της Ρωσίας και άλλα τμήματα θα συνεχίσουν να λειτουργούν όπως πριν.

Θα αντιμετωπίσουμε αυτούς που καταστρέφουν Ρώσους στρατιώτες. Και θα επιστρέψουμε στην πρώτη γραμμή. Θα αποκατασταθεί η δικαιοσύνη στον στρατό. Και μετά από αυτό, δικαιοσύνη για ολόκληρη τη Ρωσία».

Σχέδιο από τον Στρατό

Η δήλωσε δεν μπορεί να επαληθευτεί. Ο πόλεμος μεταξύ του Πριγκόζιν και του ρωσικού στρατού σοβεί εδώ και μήνες με διάφορες κατηγορίες και απαιτήσεις από τον Πριγκόζιν.

Δεν είναι σαφές πώς αυτά τα γεγονότα θα επηρεάσουν τη ρωσική «Ειδική Στρατιωτική Επιχείρηση» στην Ουκρανία. Μετά το Μπαχμούτ, οι δυνάμεις της Βάγκνερ αποσύρθηκαν ως επί το πλείστον στο μετόπισθεν και δεν δραστηριοποιούνται επί του παρόντος στο μέτωπο της σύγκρουσης.

Το πού βρίσκονται όλοι δεν είναι ξεκάθαρο. Η Βάγκνερ έχει τουλάχιστον δύο ικανούς ρώσους στρατηγούς που συνήθως ασκούν καθημερινή διοίκηση.

Huge columns of Russian military are heading to Rostov. If Wagner takes Rostov they will have cut off the supplying of all Russian troops in Ukraine.#Ukraine #Russia #War #NAFO #NATO pic.twitter.com/GK2qnvxuVV — Jack ██████ 🇺🇸🇨🇦🇺🇦🇬🇧🇪🇺 (@JackFought_1) June 24, 2023

Είναι απίθανο να έχουν πάρει το μέρος του Πριγκόζιν, και ως εκ τούτου μπορεί να έχει περιορισμένο έλεγχο της ιδιωτικής στρατιωτικής ομάδας.

Ολα αυτά μένουν να φανούν, αλλά οι ενέργειες που εκτυλίσσονται τώρα φαίνεται ότι έχουν σχεδιαστεί ξεκάθαρα από τον Στρατό.

Ετσι, η πρωτοβουλία των κινήσεων φαίνεται ν’ ανήκει στον ρωσικό στρατό και ο Πριγκόζιν είναι ο στόχος.