Το «μεγαλύτερο πλήγμα» σε βάρος των ρωσικών δυνάμεων δεν έχει καταφερθεί ακόμη, διεμήνυσε η υφυπουργός Αμυνας της Ουκρανίας Χάνα Μαλιάρ, αναφερόμενη στην ουκρανική αντεπίθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη (στη φωτογραφία από Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Kherson region/via Reuters, επάνω, επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς που προκλήθηκε από ρωσικό στρατιωτικό πλήγμα στη Χερσώνα).

«Σκληρή μάχη»

Αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που υπάρχουν, η Μαλιάρ ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Telegram ότι «ο εχθρός δεν θα εγκαταλείψει εύκολα τις θέσεις του και πρέπει να προετοιμαστούμε για σκληρή μάχη. Στην πραγματικότητα, αυτό συμβαίνει επί του παρόντος».

«Η επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη έχει διάφορους στόχους και οι ένοπλες δυνάμεις μας ανταποκρίνονται πλήρως. Κινούνται βάσει σχεδιασμού. Και το μεγαλύτερο πλήγμα (σε βάρος του εχθρού) δεν έχει καταφερθεί ακόμη», επέμεινε.

Ικανοποιημένος ο Ζελένσκι

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε εκφράσει ικανοποίηση για τις επιτυχίες στο πεδίο των μαχών, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.

«Σε ορισμένες περιοχές οι δυνάμεις μας προελαύνουν, σε άλλες υπερασπίζονται τις θέσεις τους ή αποκρούουν τις επιθέσεις που εξαπολύουν οι κατακτητές», είπε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που δόθηκε νωρίτερα στη δημοσιότητα.

«Δεν έχουμε χάσει εδάφη, έχουμε απελευθερώσει μόνο. Ενώ εκείνοι έχουν μόνο απώλειες. Συνολικά η κατάσταση συνοψίζεται σε πίεση από μέρους μας, με την οποία ανοίγει ο δρόμος για τη σημαία μας», τόνισε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Πηγή: ΑΠΕ