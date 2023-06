Έκρηξη σε εργοστάσιο κατασκευής πυραύλων και εκρηκτικών υλών σημειώθηκε το Σάββατο με τουλάχιστον πέντε εργαζομένους να σκοτώνονται, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας.

Σύμφωνα με το Arabnews η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 8:45 π.μ. στο συγκρότημα της κρατικής εταιρείας Μηχανικής και Χημικής Βιομηχανίας, στα περίχωρα της πρωτεύουσας Άγκυρας.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα και πυροσβεστικά ενώ παράθυρα καταστημάτων και σπιτιών της γύρω περιοχής έχουν γίνει θρύψαλα από το οστικό κύμα.

Οι οικογένειες των εργατών σπεύδουν στο σημείο για να μάθουν νέα για τους συγγενείς τους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η έκρηξη έγινε στο τμήμα παρασκευής δυναμίτη και πιθανόν να οφείλεται σε χημική αντίδραση, ενώ για το περιστατικό διεξάγεται έρευνα.

🇹🇷An explosion at a #rocket and ammunition factory in #Turkey‘s capital #Ankara

According to Ihlas, a fire started after the explosion, all relevant services arrived at the scene.

Previously, 5 people died as a result of the explosion. pic.twitter.com/uWi4fEjzVA

— Breaking news Ukraine, the world.Stop war (@Andreynowar) June 10, 2023