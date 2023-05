Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε στην πόλη Όριο στη βόρεια Ισπανία, μετέδωσε το ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων EFE, επικαλούμενο το περιφερειακό τμήμα ασφαλείας.

Το ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το συμβάν.

Αξιωματούχοι ασφαλείας δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι για περαιτέρω πληροφορίες, αναφέρει το Reuters.

Two people have been killed in an explosion in the town of Orio in northern Spain. No further details were reported for now.#Spain | #explosion https://t.co/Sfh23eP3DP

