Η Ρωσία κατηγόρησε σήμερα την Ουκρανία ότι σε μια «τρομοκρατική ενέργεια» ανατίναξε έναν αγωγό που συνδέει τη ρωσική πόλη Τολιάτι με το ουκρανικό λιμάνι της Οδησσού, ζωτικής σημασίας για τις εξαγωγές αμμωνίας και λιπασμάτων, ο οποίος έχει απενεργοποιηθεί από τον Φεβρουάριο του 2022 αλλά η Μόσχα ελπίζει την επαναλειτουργία του.

«Ομάδα Ουκρανών δολιοφθορέων ανατίναξε τον αγωγό αμμωνίας Τολιάτι- Οδησσός, μήκους σχεδόν 2.400 χλμ, αναφέρει το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωση του.

Η έκρηξη αυτή σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας κοντά στο Μασιούτοβκα, ένα μικρό χωριό που ελέγχεται από τις ρωσικές δυνάμεις στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία. Την περιοχή αυτή σχεδόν στο σύνολό της ανακατέλαβε ο ουκρανικός στρατός το φθινόπωρο 2022, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Αρκετοί πολίτες τραυματίστηκαν. Τους προσφέρθηκε κάθε απαραίτητη ιατρική βοήθεια», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

Ο αγωγός, που συνδέει τη ρωσική πόλη Τολιάτι, στις όχθες του ποταμού Βόλγα με την Οδησσό, το σημαντικότερο λιμάνι της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα, επέτρεπε στη Ρωσία να εξάγει ετησίως περισσότερους από 2,5 εκατομμύρια τόνους αμμωνίας — βασικού συστατικού των ορυκτών λιπασμάτων — κυρίως με προορισμό την Ευρωπαϊκή Ένωση.

💬#Zakharova: On June 5, there was an explosion at the Togliatti-Odessa ammonia pipeline section controlled by the Ukrainian army.

The Kiev regime has made it impossible to supply ammonia to the global market and also undermined efforts to fight hunger & help countries in need pic.twitter.com/h7iFxoItCr

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) June 7, 2023