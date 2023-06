Ισχυρός σεισμός 4,9 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν τις 15:30 σε βουλγαρικό έδαφος, σε απόσταση 92 χιλιομέτρων από την Ξάνθη.

Ο σεισμός, σύμφωνα με το ευρωμεσογειακό ινστιτούτο, είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων και επίκεντρο 17 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Πλόβντιβ. Ήταν επιφανειακός και σημειώθηκε σε μια περιοχή που έχει δώσει παλαιότερα μεγάλη σεισμική δόνηση.

Ο σεισμός, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, έγινε αισθητός στην Αλεξανδρούπολη, τις Σέρρες, την Καβάλα και γενικά σε όλη την Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία καθώς και στη Θράκη.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές.

#Earthquake (#земетресение) possibly felt 16 sec ago in #Bulgaria. Felt it? Tell us via:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/AXvOM7I4Th

🖥https://t.co/wPtMW5ND1t

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/Y1UktdGj3o

— EMSC (@LastQuake) June 7, 2023