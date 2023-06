Έτοιμος για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του είναι ο Λιονέλ Μέσι…

Μετά το «όχι» σε Μπαρτσελόνα και Αλ Χιλάλ, ο Αργεντίνος σούπερ σταρ αναμένεται να ταξιδέψει απόψε στο Μαϊάμι μαζί με τον πατέρα του και αντζέντη του, Χόρχε, προκειμένου να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στην Ίντερ Μαϊάμι.

Το συμβόλαιο του Μέσι με την ομάδα του MLS αναμένεται πάντως να είναι διετές που θα του αποφέρει τεράστια έσοδα.

🚨 Leo Messi is expected to travel to Miami tonight. 🇺🇸✈

(Source: @gastonedul) pic.twitter.com/pGHHSz200A

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 7, 2023