Τίποτα δεν θα ήταν πιο ανεύθυνο, τίποτα δεν θα ήταν πιο καταστροφικό» από τη χρεοκοπία των ΗΠΑ για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας, τόνισε ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν σε διάγγελμά του από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου (φωτογραφία, επάνω, από Jim Watson via Reuters), χαιρετίζοντας τον συμβιβασμό μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικάνων στο Κογκρέσο και την έγκριση του νομοσχεδίου που αναστέλλει το όριο του χρέους έως το 2025.

Ο πρόεδρος Μπάιντεν ανακοίνωσε πως θα υπογράψει σήμερα το νομοσχέδιο, που επιτρέπει την αναστολή για δύο χρόνια – ως την 1η Ιανουαρίου 2025, δηλαδή την περίοδο μετά τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου του 2024 – του ανώτατου ορίου δανεισμού του αμερικανικού δημοσίου (31,4 τρισεκατομμύρια δολάρια).

«Κανείς δεν πήρε όλα όσα ήθελε, αλλά ο αμερικανικός λαός πήρε αυτό που χρειαζόταν», είπε ο Μπάιντεν, θέλοντας να υπογραμμίσει ότι η συμφωνία ήταν απόρροια συμβιβασμού.

Επαίνεσε άλλωστε για την έκβαση των διαπραγματεύσεων τον ρεπουμπλικάνο πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Κέβιν Μακάρθι.

«Ημασταν απόλυτα ειλικρινείς μεταξύ μας και υπήρχε αμοιβαίος σεβασμός. Και οι δύο πλευρές ενήργησαν καλή τη πίστει», σημείωσε.

Tune in as I deliver remarks on the passage of the bipartisan budget agreement. https://t.co/NAnAAvVmtG

— President Biden (@POTUS) June 2, 2023