Δεν είχε μόνο συγχαρητήρια για τη νίκη του στις εκλογές η επικοινωνία του Τζο Μπάιντεν με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καθώς φαίνεται πως στο τραπέζι έπεσαν και παζάρια.

Στη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, ο Ερντογάν έθεσε το ζήτημα της απόκτησης αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών F-16, ενώ από την πλευρά του ο Μπάιντεν ζήτησε από την Άγκυρα να άρει τα εμπόδια που θέτει στην προσχώρηση της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

«Μίλησα με τον Ερντογάν, του έδωσα συγχαρητήρια. Θέλει ακόμη βρεθεί λύση για τα F-16. Του είπα ότι θέλουμε να υπάρξει λύση για τη Σουηδία…», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους προτού αναχωρήσει από τον Λευκό Οίκο για το Ντέλαγουερ. «Θα πούμε περισσότερα την επόμενη εβδομάδα», συμπλήρωσε.

Η Τουρκία επιδίωξε να αγοράσει μαχητικά αεροσκάφη F-16 αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις ΗΠΑ, αλλά το αμερικανικό Κογκρέσο μπλόκαρε την πώληση.

Μεταξύ των κορυφαίων προτεραιοτήτων του Λευκού Οίκου είναι η ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ μέχρι τη σύνοδο κορυφής της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας στη Λιθουανία στα μέσα Ιουλίου. Η Τουρκία ενέκρινε στα τέλη Μαρτίου την προσχώρηση της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, αλλά εξακολουθεί να εμποδίζει την ένταξη της Σουηδίας.

Υπενθυμίζεται ότι όπως ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων ΑΝΚΑ o Τζο Μπάιντεν συνεχάρη τον Τούρκο πρόεδρο για την επιτυχία του στις εκλογές και ευχήθηκε το αποτέλεσμα να είναι προς όφελος του τουρκικού λαού.

Επίσης οι δύο πρόεδροι συμφώνησαν στην περαιτέρω συνεργασία ΗΠΑ-Τουρκίας σε όλους τους τομείς και εστίασαν στη σημασία της σχέσης τους για την αντιμετώπιση των περιφερειακών και των παγκοσμίων προκλήσεων.

Μάλιστα ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε και ανάρτηση στο Twitter με την οποία συγχαίρει τον Τούρκο ομόλογό του.

Congratulations to President Recep Tayyip Erdogan of Türkiye on his re-election.

I look forward to continuing to work together as NATO Allies on bilateral issues and shared global challenges.

— President Biden (@POTUS) May 28, 2023