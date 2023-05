Τώρα είναι η ώρα για τα μέλη του ΝΑΤΟ να οριστικοποιήσουν την ένταξη της Σουηδίας στη Συμμαχία, δήλωσε την Τρίτη ο Άντονι Μπλίνκεν κατά τη διάρκεια επίσκεψης στις σκανδιναβικές χώρες.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών είπε σε συνέντευξη Τύπου στη σουηδική πόλη Λουλέα ότι η Σουηδία είχε κάνει αξιοσημείωτα βήματα για να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες για την ασφάλεια που εξέφρασε η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ και απέδειξε τη δέσμευσή της στη συμμαχία «ξανά και ξανά».

«Πιστεύουμε ότι η ώρα είναι τώρα και δεν υπάρχει λόγος να μην προχωρήσουμε», είπε ο Μπλίνκεν, σύμφωνα με το Reuters.

Η ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και οι συνεδριάσεις για τα F16 με την Τουρκία είναι «ξεχωριστά ζητήματα», πρόσθεσε ο ίδιος σύμφωνα με tweet της Κάλιλι Άργουντ ανταποκρίτρια ασφαλείας του CNN.

Και τα δύο είναι ζωτικής σημασίας για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, αλλά η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν «δεν συνδέει τα δύο ζητήματα», κατέληξε ο ίδιος.

Sweden joining NATO and convos on the F16s to Turkey are «distinct issues” says Sec Blinken, adding that both are vital to European security. He goes on to say the Biden admin “is not linking the two issues.” https://t.co/wFv4zYvzQk

— Kylie Atwood (@kylieatwood) May 30, 2023