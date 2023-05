Κάθε βήμα μπροστά κρύβει ένα βλέμμα πίσω. Η γενιά των millennials, αυτοί που γεννήθηκαν μετά το 1980 μέχρι το 2000, οι πρώτοι high tech εργαζόμενοι που άλλαξαν το παιχνίδι όπως είχε διαμορφωθεί μέχρι τότε, κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν στη συνέχεια και τις μεγαλύτερες προκλήσεις.

Στην προσπάθεια τους να καταλάβουν όσα φοβερά και τρομερά συνέβαιναν γύρω τους σε οικονομικό επίπεδο, με απώτερο στόχο την επιβίωση τους, επέστρεψαν στον Καρλ Μαρξ και στο σπουδαίο κείμενο του, Das Capital (το Κεφάλαιο 1867).

Ακριβώς αυτό πιστοποιεί το περιοδικό Foreign Policy, γράφοντας ότι πολλά αριστερά λαϊκίστικά κινήματα. που αναδύθηκαν στον δυτικό κόσμο μετά την παγκόσμια ύφεση του 2008, όπως είναι το Occupy Wall Street, βούτηξαν στο διάσημο έργο του Γερμανού θεωρητικού του 19ου αιώνα και τις αναζητήσεις του για τις υφέσεις που επαναλαμβάνονται σε όλους τους οικονομικούς κύκλους.

Η οικονομική στενότητα που αντιμετώπισε η γενιά της χιλιετίας μετά το 2008, και οι γνώσεις που παρείχε ο Μαρξ, βοήθησαν να μετατοπιστεί μεγάλο μέρος της σύγχρονης αριστεράς από την πάλαι ποτέ μοντέρνα μεταμοντέρνα γλωσσική θεωρία που είχε κυριαρχήσει στον ακαδημαϊκό χώρο των ΗΠΑ τη δεκαετία του 1990.

Η ανάγκη εξήγησης της πτώσης του βιοτικού επιπέδου και της ανεργίας είχε προτεραιότητα έναντι της ανάλυσης της περίπλοκης γαλλικής θεωρίας. Αυτή η υλιστική στάση βρήκε τον δρόμο της σε πολιτικά κινήματα, συμπεριλαμβανομένων των εκστρατειών του Τζέρεμι Κόρμπιν και του Μπέρνι Σάντερς στη Βρετανία και τις ΗΠΑ, αντίστοιχα, και τα νέα κόμματα της ηπειρωτικής Ευρώπης όπως ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα, οι PODEMOS στην Ισπανία και το La France Insoumise στη Γαλλία.

Το 2019 και το 2020 έφεραν εκλογική ήττα για τα περισσότερα από τα παραπάνω πολιτικά σχέδια και έσβησαν τις ελπίδες των αριστερών ακτιβιστών στη γενιά των millennials που εκπαιδεύτηκαν στο Κεφάλαιο. Αυτή η ήττα όμως ήρθε ακριβώς την κατάλληλη στιγμή για να αγκαλιάσει η επόμενη γενιά τον δικό της Μαρξ.

Για πολλούς αναλυτές, ο αριστερός λαϊκισμός των millennials δεν μπόρεσε να κατανοήσει την αυξανόμενη κοινωνική εξατομίκευση που καθοδηγείται από την τεχνολογία, να αντιληφθεί πλήρως την μετακίνηση προς έναν νέο πολυπολικό άξονα που περιστρέφεται γύρω από τις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας ή να μιλήσει πειστικά για τις απειλές που προκύπτουν από τον ρομποτικό αυτοματισμό και την οικολογική κατάρρευση.

Δεν είναι ότι ο Μαρξ δεν μπορεί να βοηθήσει τη νέα γενιά μετά την COVID-19 να κατανοήσει τις δικές της μορφές επιτάχυνσης της κοινωνικής, οικονομικής και φυσικής εξάρθρωσης. H Γενιά Ζ όμως, γράφει το αμερικανικό περιοδικό, θα ήταν σοφό να ανταλλάξει το Κεφάλαιο του Μαρξ με το παραμελημένο Grundrisse του.

Και τώρα έχει στη διάθεσή του έναν χρήσιμο νέο οδηγό, το βιβλίο «A Companion to Marx’s Grundrisse» του Ντέιβιντ Χάρβεϊ.

Ο Χάρβεϊ, ένας μειλίχιος 87χρονος Βρετανός καθηγητής, που εργάζεται στο πανεπιστήμιο City της Νέας Υόρκης, επηρέασε επίσης σε μεγάλο βαθμό την αγκίστρωση των «επιζώντων» μετά το 2008 με τον Μαρξ. Ο οδηγός του για το Κεφάλαιο, που δημοσιεύτηκε το 2010, ήταν απίστευτα δημοφιλής, παρότι δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο.

Μάλιστα, το πρώτο επεισόδιο της σειράς του Χάρβεϊ στο YouTube με τίτλο «Reading Marx’s Capital Vol I», που κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά, έχει σχεδόν 1 εκατομμύριο προβολές.

Ακριβώς όπως το Κεφάλαιο παρείχε προσανατολισμό μεσούσης της Μεγάλης Ύφεσης, οι βάσεις κριτικής και πολιτικής οικονομίας Grundrisse του Μαρξ -και η ερμηνεία του από τον Χάρβεϊ- θα μπορούσε να είναι ένας απαραίτητος οδηγός για την πλοήγηση στην πολιτική κατάσταση του σήμερα, ειδικά όσον αφορά το ερώτημα της αντιμετώπισης της ταχέως αναπτυσσόμενη Τεχνητής Νοημοσύνης και της συνεχιζόμενης, φαινομενικά αδυσώπητης ανόδου της Κίνας.

