Η ένταση μεταξύ του Γεβγκένι Πριγκόζιν και Ρώσου προέδρου κλιμακώνεται. Ο επικεφαλής της ομάδας Wagner έκανε την Τρίτη ένα αόριστο αλλά εξαιρετικά αιχμηρό σχόλιο για τους υπεύθυνους του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακόμη περισσότερα προβλήματα με το Κρεμλίνο, ακόμη και με τον ίδιο τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σε μια μακρά ηχητική συνομιλία σχετικά με την έλλειψη πυρομαχικών που φέρεται να αντιμετωπίζουν οι μισθοφόροι του στην ανατολική Ουκρανία, ο Πριγκόζιν αναφέρθηκε σε ένα άτομο που περιέγραψε ως «ευτυχισμένο παππού», που πίστευε ότι όλα… ήταν καλά στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ο Πριγκόζιν έκανε το σχόλιο αναφερόμενος στο γεγονός ότι, όπως είπε, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας συνέχισε να αρνείται να παρέχει στους μισθοφόρους του τα όπλα που χρειάζονταν για να καταλάβουν τον Μπαχμούτ.

«Και ο ευτυχισμένος παππούς πιστεύει ότι τα πάει καλά. Αν αποδειχθεί ότι έχει δίκιο, ο Θεός να τους ευλογεί όλους…. Αλλά τι πρέπει να κάνουν η χώρα, τα παιδιά και τα εγγόνια μας, που είναι το μέλλον της Ρωσίας, και πώς να κερδίσουν τον πόλεμο αν ξαφνικά κατά τύχη, υποθέτω, αποδειχτεί ότι αυτός ο παππούς είναι εντελώς μ@@@ς;» διερωτήθηκε ο Πριγκόζιν.

Η ταυτότητα του «ευτυχισμένου παππού» στον οποίο αναφέρεται ο αρχηγός της Wagner δεν είναι ξεκάθαρη. Ίσως το εν λόγω πρόσωπο είναι ο Πούτιν. Ο Πριγκόζιν έχει κατ’ επανάληψη χλευάσει στο παρελθόν τον Ρώσο υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Βαλέρι Γκερασίμοφ, αλλά έχει αποφύγει οποιαδήποτε κριτική στο πρόσωπο του Βλαντίμιρ Πούτιν.

#WagnerGroup financier Yevgeny #Prigozhin seized the #VictoryDay holiday as an opportunity to mock #Putin and question his judgment.

Prigozhin has previously attempted to upstage Putin’s authority through similar rhetorical stunts. 🧵⬇️ https://t.co/UXEbqkqgvR https://t.co/jqUhyQFvx4

— ISW (@TheStudyofWar) May 10, 2023