Η κυβέρνηση της Βρετανίας θα χαρακτηρίσει επίσημα τη ρωσική εταιρεία μισθοφόρων Βάγκνερ «τρομοκρατική» οργάνωση, κάτι που συνεπάγεται την επιβολή οικονομικών κυρώσεων και άλλων μέτρων σε βάρος της, προκειμένου ν’ αυξήσει την πίεση στη Ρωσία, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία οδεύει να κλείσει δεκαπέντε μήνες, ανέφερε χθες Τρίτη η εφημερίδα The Times (στη φωτογραφία του Press service of «Concord» via Reuters, επάνω, ο αρχηγός της Βάγκνερ, Γεβγκένι Πριγκόζιν – στο κέντρο -, με μαχητές του).

Αιχμή του δόρατος

Οι μισθοφόροι της Βάγκνερ χαρακτηρίζονται αιχμή του δόρατος των επιχειρήσεων της Ρωσίας στην πόλη Μπαχμούτ της ανατολικής Ουκρανίας, όπου μαίνονται μάχες για εννέα μήνες, από το καλοκαίρι του 2022.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Βρετανίας συγκεντρώνει στοιχεία για τη Βάγκνερ τους τελευταίους δυο μήνες και αναμένεται να χαρακτηρίσει την ιδιωτική στρατιωτική εταιρεία «τρομοκρατική» οργάνωση άμεσα, μέσα σε ημέρες ως το πολύ εβδομάδες, κατά το ρεπορτάζ των Τάιμς του Λονδίνου, που επικαλέστηκε κυβερνητική πηγή.

Που σημαίνει πως θα αποτελεί ποινικό αδίκημα στη Βρετανία το να εργάζεται κανείς για τη Βάγκνερ, να συμμετέχει σε συγκεντρώσεις μελών της, να την υποστηρίζει ή να φέρει σύμβολα και τον λογότυπό της δημόσια, εξήγησε η εφημερίδα.

Ακόμη, η εταιρεία θα αντιμετωπίσει κυρώσεις και δεν θα μπορεί να αντλεί χρηματοδότηση μέσω βρετανικών χρηματοοικονομικών θεσμών.

Βοήθησε να βγουν κεφάλαια

Δεν υπάρχει κάποιο τεκμήριο ότι η Βάγκνερ ή πρόσωπα σχετιζόμενα μ’ αυτήν είχαν παρουσία ή έδρασαν στη Βρετανία αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, κατά το δημοσίευμα.

Υπάρχουν πάντως «υποψίες» πως η εταιρεία μισθοφόρων βοήθησε να βγουν κεφάλαια από το Ηνωμένο Βασίλειο μετά την επιβολή κυρώσεων σε ρώσους ολιγάρχες και συμμάχους του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, τουλάχιστον σύμφωνα με την πηγή των Τάιμς.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Βρετανίας περιορίστηκε ν’ αναφέρει πως είναι ενήμερο για το δημοσίευμα και το μελετά όταν του ζητήθηκε σχόλιο από το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Πηγή: ΑΠΕ