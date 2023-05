Σε μία μακροσκελή ανάρτηση προχώρησε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ μετά τα σχόλια που δέχθηκε με την εμφάνισή του στο J2US ως το secret ζευγάρι μαζί με την Ειρήνη Μερκούρη, αλλά και για τους καλλιτέχνες με τους οποίους ανέφερε πως έχει συνεργαστεί.

«Λέω πάντα την αλήθεια, παραδέχτηκα ότι έκανα λάθος»

«Έριξα μια ματιά, και είδα μια άνοδο της τάξης του 80% στα σχόλια σας, για το Just The 2 Of Us. Εγώ δεν ήρθα ούτε για να τραγουδήσω αλα Μιchael Jackson, μην τρελαθούμε, ήρθα για να περάσω με τα υπόλοιπα παιδιά καλά και να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου. Το ότι λέω πάντα την αλήθεια είναι γνωστό ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ. Και επειδή κάπου πήρε το μάτι μου κάποιο σχόλιο, ότι και καλά, δεν έχω συνεργαστεί με τους ξένους καλλιτέχνες που ανέφερα στη εκπομπή, ποστάρω μια φώτο με την καλή μου φίλη Wendy, γνωριζόμαστε πάνω από 30 χρόνια, και δίπλα της η… Λαίδη Γκάγκα.

Η Wendy, μου έκανε το κονε, κόλλησε το γυαλί και πραγματικά ΜΕΓΑΛΗ ΜΟΥ ΤΙΜΗ. Δεν πρόκειται να μπω σε καμία διαδικασία να αποδεικνύω κάθε φορά αυτά που λέω. Το είπα και πριν. Λέω πάντα την αλήθεια. Παραδέχτηκα ότι έκανα λάθος το οποίο δεν συνάδει με την εμπειρία που κουβαλάω.

Φυσικά, ο καθένας είναι ελεύθερος να πιστεύει ό,τι θέλει. Κανένα πρόβλημα. Ο δικός μου ρόλος είναι να κάνω σωστά τη δουλειά μου, όπως την κάνουνε ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΆ μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ΜΕ ΣΚΟΠΟ, ΝΑ ΠΕΡΝΆΤΕ ΤΕΛΕΙΑ, όλοι όσοι βλέπετε την εκπομπή. Καλή εβδομάδα σε όλους και όλες!» έγραψε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ.

Δείτε την ανάρτηση