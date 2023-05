Ομάδα ακτιβιστών για το κλίμα στην Ιταλία, έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα σε ό,τι αφορά την κλιματική αλλαγή, ρίχνοντας μαύρο υγρό στο σιντριβάνι των τεσσάρων ποταμών στη Ρώμη.

«Το μέλλον μας είναι τόσο μαύρο όσο αυτό το νερό», ανέφερε η ομάδα που ονομάζεται Ultima Generazione (Τελευταία Γενιά), στην ιστοσελίδα της.

«Χωρίς νερό, δεν υπάρχει ζωή και με την άνοδο της θερμοκρασίας, είμαστε εκτεθειμένοι στην ξηρασία από τη μία πλευρά και στις πλημμύρες από την άλλη. Μας περιμένουν δύσκολα χρόνια. Αν δεν φτάσουμε άμεσα σε μηδενικές εκπομπές αυτά τα χρόνια θα είναι τρομερά», προσθέτουν.

Οι ακτιβιστές αφού έριξαν την μπογιά ξεδίπλωσαν ένα πορτοκαλί πανό που έγραφε στα ιταλικά: «Το μέλλον μας είναι τόσο μαύρο όσο αυτό το νερό». Στο μεταξύ κόσμος γύρω από το συντριβάνι άρχισε να τραβά φωτογραφίες.

A Last Generation activist holds a banner after throwing a black liquid at the Bernini fountain in Piazza Navona in Rome, Itay, 06 May 2023. 📷️ EPA / ANSA / Massimo Percossi #Rome #LastGeneration #climatechange #protest #epaimages pic.twitter.com/EbPSaF3UMB

Αξίζει να σημειωθεί πως θεωρείται ότι πρόκειται για την ίδια ομάδα ακτιβιστών που ηγήθηκε διαμαρτυριών και σε άλλους ιστορικούς χώρους της Ιταλίας, όπως το σιντριβάνι Μπαράτσια στο κέντρο της Ρώμης.

«Είναι παράλογο αυτή η χειρονομία να σας σοκάρει όταν την ίδια ώρα βιώνουμε μια έκτακτη κατάσταση ξηρασίας που θέτει τη γεωργία και την παραγωγή ενέργειας σε κρίση» είχε δηλώσει τότε η ομάδα.

The public reacts angrily to Rome protest by climate activists who dyed the water black in Bernini’s Fountain of the Four Rivers today, as seen in this video by news agency ANSA. The fountain has since been fully cleaned.pic.twitter.com/4cZles0ULH

— Wanted in Rome (@wantedinrome) May 6, 2023