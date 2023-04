Ακτιβιστές για την προστασία του περιβάλλοντος συνέλεξαν περίπου 650.000 αποτσίγαρα και τα στοίβαξαν σήμερα σε μια πλατεία, στο κέντρο της Λισαβόνας, σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσουν τον κόσμο για τη ρύπανση που προκαλείται από τις γόπες.

«Ζητήσαμε απ’ όλον τον κόσμο στην Πορτογαλία να συμμετάσχει σε αυτό το σχέδιο, για να τραβήξουμε την προσοχή στη ρύπανση από τα πλαστικά. Υπάρχουν πλαστικά κρυμμένα στις γόπες των τσιγάρων και πολλοί άνθρωποι δεν το γνωρίζουν», εξήγησε ο Αντρέας Νόε, ένας Γερμανός 34 ετών, που είχε αυτήν την πρωτοβουλία.

«Μία μικρή γόπα τσιγάρου είναι ένα θαυμάσιο παράδειγμα του πώς μπορεί ο καθένας από εμάς να ξεκινήσει τη δράση του, όχι μόνο για τα αποτσίγαρα και τα σκουπίδια αλλά και για τη θαλάσσια ρύπανση και, σε τελική ανάλυση, για την κλιματική κρίση», πρόσθεσε.

Ο Νόε εγκαταστάθηκε στην Πορτογαλία πριν από έξι χρόνια και στη συνέχεια εγκατέλειψε την καριέρα του (είναι μοριακός βιολόγος) για να επικεντρωθεί αποκλειστικά στην προστασία του περιβάλλοντος. Πριν από δύο χρόνια κατάφερε να μαζέψει περίπου ένα εκατομμύριο γόπες μέσα σε δύο μήνες.

#Butts is #Trending so here I am in a #selfie I took at the UN Ocean Conference in #Lisbon this year. I was in front of the Trash Traveler’s display of some of the 1,000s of cigarette butts he collected on the Butt Hike. https://t.co/Dejzhmp7iK pic.twitter.com/Y0D1vStDFK — Steve Andrews (@bardofely) November 14, 2022

An environmental activist wants to break his own world record for collected butts in #Portugal and anyone can join the initiative. You can participate from anywhere in the country and your friends, family etc. You just need to collect butts until April 23rd and get them to Lisbon pic.twitter.com/2xlW6PQ7Ta — My Beautiful Country 🇵🇹 (@alentejo_1970) April 12, 2023

«Θέλουμε να βάλουμε τέλος σ’ αυτό το πρόβλημα, προτρέποντας τους ανθρώπους να πετούν τα αποτσίγαρα στον κάδο απορριμμάτων ή σε σταχτοδοχεία τσέπης, όπου νομίζουν, εκτός από το έδαφος» είπε ο Νταβίντ Φιγκουέιρα, ένας από τους συμμετέχοντες στην κινητοποίηση.

Our friend the Trash Traveler is hosting a fun new initiative in Lisbon from Apr. 15-23 🇵🇹: an ambitious «Butt Hike» in which participants will aim to pick up over 1 million cigarette butts within a single week! 🚬 Learn more + get involved: https://t.co/Zcgc6owjdz pic.twitter.com/a8CZEaCygN — Connect4Climate (@Connect4Climate) March 24, 2023

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ