Η βρετανική αστυνομία συνέλαβε τον Graham Smith, επικεφαλής της οργάνωσης κατά της μοναρχίας Republic, πριν από τη σημερινή τελετή στέψης του βασιλιά Καρόλου, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της οργάνωσης.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας του Λονδίνου Μάρκ Ρόλεϊ προειδοποίησε χθες ότι θα υπάρχει «πολύ μικρή ανοχή για διατάραξη» στους δρόμους του κεντρικού Λονδίνου, όπου δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν τη διαδικασία.

Η αστυνομία δεν επιβεβαίωσε τη σύλληψη, λέγοντας ότι οι αρχές δεν κατονομάζουν άμεσα όσους συλλαμβάνονται.

@GrahamSmith_ @RepublicStaff arrested for peaceful protest. They have liaised with police from start & been assured they would be able to protest today. Stopping protest is a clear violation of his & Republic’s ECHR freedom of expression. #RepublicArrested #Republic #GrahamSmith pic.twitter.com/wIXjfwtlQe

— Squeak ferch Glyndŵr #NotMyKing (@HighwaySqueak) May 6, 2023