Βρετανοί πολίτες θέλησαν φαίνεται να δείξουν τα πραγματικά τους συναισθήματα για τη στέψη του βασιλιά Καρόλου Γ’ και αποφάσισαν να σχηματίσουν στο γκαζόν της Βασιλικής Ημισελήνου έναν φαλλό…βασιλικών διαστάσεων.

Η Βασιλική Ημισέληνος είναι ένα συγκρότημα 30 κτιρίων, όπου ύστερα από την τελετή στέψης θα πραγματοποιηθεί εορταστική εκδήλωση για το σημαντικό γεγονός.

Όσοι παρευρεθούν στο σημείο θα γίνουν θεατές ενός φαλλού 10 μέτρων να δεσπόζει στη μέση του γκαζόν.

A giant penis cut into the lawn of the historic Royal Crescent row of houses, 🤣🤣😂

🍌https://t.co/vohRLeYhVi pic.twitter.com/rY2NREwSME

