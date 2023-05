Μια απόφαση που ίσως αλλάξει την τροπή του πολέμου ανακοίνωσε ο Γεβγκένι Πριγκόζιν, ο επικεφαλής της ρωσικής οργάνωσης μισθοφόρων Wagner.

Όπως ανέφερε ο αρχηγός της Wagner σε σημερινή του δήλωση, οι δυνάμεις του θα αποχωρήσουν από την Μπαχμούτ στις 10 Μαΐου λόγω έλλειψης πυρομαχικών και θα παραδώσουν τις θέσεις τους στις δυνάμεις των τακτικών ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.

Ο Πριγκόζιν εδώ και εβδομάδες διαμαρτύρεται ότι ο ρωσικός στρατός δεν προμηθεύει τη Wagner με τα απαραίτητα πυρομαχικά για να φτάσει στη νίκη στην Μπαχμούτ, όπου διεξάγεται η πιο σκληρή μάχη από το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία.

Μάλιστα, στη δημοσιότητα έχει έρθει και βίντεο, με τον Πριγκόζιν να βρίσκεται μπροστά από πτώματα μαχητών του και να βρίζει τη ρωσική στρατιωτική διοίκηση με την οποία είναι εδώ και καιρό σε ανοιχτή κόντρα.

«Αυτοί είναι οι άνδρες της Βάγκνερ που σκοτώθηκαν σήμερα. Το αίμα τους είναι ακόμα ζεστό! Κατάγραψέ τους όλους», λέει χαρακτηριστικά ο Πριγκόζιν, ενώ ρίχνει τις ευθύνες στον υπουργό Άμυνας της Ρωσίας Σεργκέι Σοιγκού και τον διοικητή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία Βαλέρι Γκερασίμοφ.

Prigozhin showed fresh losses of Wagner PMC and blamed Shoigu and Gerasimov for them.

He says the ammunition shortage has reached 70% and seems to be on the verge himself. pic.twitter.com/lRiGjApC5n

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 5, 2023