Εξοργισμένοι δηλώνουν οι κάτοικοι της οδού Malmesbury High Street στην περιοχή Wiltshire της Βρετανίας, επειδή ο δρόμος έχει γεμίσει μικρές λακκούβες και ο Δήμος δεν έχει μεριμνήσει για αυτές.

Ο 18χρονος Μπεν Θόρνμπερι, κάτοικος της συγκεκριμένης οδού μιλώντας στην Mirror δήλωσε απογοητευμένος από τη στάση του δημοτικού συμβουλίου μπροστά στο πρόβλημα και έτσι αποφάσισε να αναλάβει δράση.

Έστησε λοιπόν, μία πίστα γκολδ χρησιμοποιώντας τις λακκούβες στο δρόμο σε μια προσπάθεια να τραβήξει την προσοχή του Συμβουλίου του Wiltshire με δημιουργικό και χιουμοριστικό τρόπο.

Μια πινακίδα που καλωσορίζει τους παίκτες του γκολφ στο «γήπεδο», γράφει: «Συμβούλιο του Wiltshire, είστε μια ντροπή. Φτιάξτε τις λακκούβες. Το γκολφ με τις τρελές λακκούβες του κεντρικού δρόμου είναι τώρα ανοιχτό».

Teen dude #BenThornbury was fed up with potholes in his town so he created a crazy golf course around them.

It was to get the council’s attention as they weren’t ‘putting’⛳️😆them right in #Malmesbury Wiltshire and last week 20 people turned up to play a round 😃 pic.twitter.com/gJ4Lc5CgXu

— Mr Pål Christiansen 🇳🇴😍🇬🇧 (@TheNorskaPaul) April 14, 2023