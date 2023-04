Τον τρόμο σκόρπισε στους θεατές του Coachella Festival μία ακροβάτισσα η οποία έπεσε ξαφνικά κατακόρυφα στην σκηνή την ώρα συναυλίας.

Βίντεο από τη δεύτερη νύχτα του μουσικού φεστιβάλ δείχνει τη σοκαριστική στιγμή που η χορεύτρια πέφτει αφού στριφογύριζε στον αέρα μέσα στην αμυδρά φωτισμένη σκηνή καθώς οι παρευρισκόμενοι χόρευαν με τη μουσική.

Η ακροβάτισσα φαίνεται να περιστρέφεται στον αέρα και καθώς ανοίγει το σεντόνι χάνει το κράτημά της και πέφτει κατακόρυφα ανάμεσα σε δύο ηχεία.

Η γυναίκα έμεινε ακίνητη στο έδαφος για λίγα δευτερόλεπτα. Τότε ορισμένοι έσπευσαν να τη βοηθήσουν μέχρι να φτάσουν οι διασώστες και να την απομακρύνουν.

Το περιστατικό συνέβη περίπου 5 λεπτά μετά την έναρξη της παράστασής της, ενώ παραμένει ακόμη ασαφής ο λόγος της πτώσης της.

Are concerts becoming to dangerous? 😳😱..there have been numerous deadly accidents that have happened recently during concerts and Coachella was not accident free at all 😭..a female acrobat fell from the sky during the concert 😭 #COACHELLA2023 #Coachella pic.twitter.com/L4sWYlBy8h

— bwill (@skyballer77) April 16, 2023