Ένα «εξαιρετικά σπάνιο» ρουμπίνι 55,22 καρατίων θα βγει σε δημοπρασία τον Ιούνιο από τον οίκο Sotheby’s. Είναι το μεγαλύτερο πολύτιμο πετράδι του είδους του που έχει εμφανιστεί ποτέ σε δημοπρασία και υπολογίζεται ότι η τιμή του θα ξεπεράσει τα $30 εκατ.

Με την ονομασία «Estrela de Fura» που στα πορτογαλικά σημαίνει Αστέρι της Φούρα το ρουμπίνι βρέθηκε στη Μοζαμβίκη από την καναδική εταιρεία «Fura Gems» με έδρα το Ντουμπάι.

Κόπηκε από μια ακατέργαστη πέτρα και έγινε πρωτοσέλιδο όταν ανακαλύφθηκε από ανθρακωρύχους τον περασμένο Ιούλιο. Αρχικά ζύγιζε 101 καράτια, σχεδόν διπλάσια από τη σημερινή του μορφή, και ήταν το μεγαλύτερο ρουμπίνι ποιότητας πολύτιμου λίθου που έχει ανακαλυφθεί ποτέ με αναλυτές να δηλώνουν ότι αυτό συμβαίνει «μία φορά στα 100 χρόνια».

The largest and most valuable ruby to ever appear at auction comes to #SothebysNewYork: The Estrela de FURA 55.22.

Carrying an estimate in excess of $30M, the ruby is set to break auction records and will appear in our Magnificent Jewels sale this June. pic.twitter.com/o4S9LJJVNn

— Sotheby’s (@Sothebys) April 5, 2023