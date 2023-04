Η κυβέρνηση στο Κίεβο προειδοποίησε τους Ουκρανούς που βρίσκονται σε τομείς της χώρας οι οποίοι ελέγχονται από τον στρατό της Ρωσίας να φύγουν το ταχύτερο δυνατό, εν μέσω εντεινόμενης σεναριολογίας για την επικείμενη αντεπίθεση του ουκρανικού στρατού (στη φωτογραφία αρχείου από Press Service of the 92nd Separate Mechanized Brigade via Reuters, επάνω, βολές από το ουκρανικό πυροβολικό).

«Ξέρετε τι να κάνετε»

«Συμβουλεύω τους Ουκρανούς στις προσωρινά κατεχόμενες περιοχές είτε να πάνε σε τρίτες χώρες, ή να ετοιμαστούν», ανέφερε μέσω Telegram η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βέρεστσουκ, χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Απάντηση των Ρώσων στην ένταξη της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ

«Ξέρετε τι να κάνετε, φροντίστε τους εαυτούς σας και τα παιδιά σας», πρόσθεσε η ίδια.

«Οι αξιωματούχοι των δυνάμεων κατοχής έχουν ακόμα λίγο χρόνο να ξεκουμπιστούν», συνέχισε η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης, υποστηρίζοντας πως ορισμένοι ήδη μαζεύουν τα πράγματά τους, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

«Ωραία θα ήταν να έπαιρναν μαζί και τους συνεργάτες τους», σημείωσε.

Απειλές Λαβρόφ

Στο μεταξύ, ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ έκρινε ότι η Δύση προσπαθεί να σπείρει διχόνοια ανάμεσα στη Ρωσία και την Κίνα μιλώντας περί άνισης σχέσης κι εξάρτησης της Μόσχας από το Πεκίνο.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Argumenty i Fakty, ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας δήλωσε επίσης πως η εχθρική στάση της Ευρωπαϊκής Ενωσης έναντι της χώρας του την οδήγησε στο να «χάσει» τη Ρωσία και διαμήνυσε πως στο εξής η Μόσχα θ’ αντιμετωπίζει με «σκληρό» τρόπο την Ευρώπη αν κρίνει πως αυτό χρειάζεται.