Πολλά χρόνια πριν η πρωθυπουργός της Φινλανδίας Σάνα Μαρίν και ο πρόεδρος της χώρας, υπογράψουν την είσοδο της χώρας τους στο ΝΑΤΟ, 50 Αμερικανοί γερουσιαστές, πρέσβεις, διπλωμάτες και γενικοί γραμματείς υπουργείων στις ΗΠΑ, δήλωσαν απερίφραστα με ανοιχτή επιστολή τους στον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον, πως η επέκταση του ΝΑΤΟ ήταν «πολιτικό σφάλμα ιστορικής σημασίας».

Ήταν Ιούνιος του 1997 και έκτοτε το ΝΑΤΟ έδειξε πόσο «αδηφάγο» ήταν που άρχισε να ανησυχεί τους πιο έμπειρους -και γνώστες της Ρωσίας- Αμερικανούς διπλωμάτες. Με παρεμβάσεις τους προειδοποιούσαν πόσο λάθος ήταν να ενταχτούν στη Συμμαχία κράτη που γειτνίαζαν με με την ηττημένη, αλλά πάντα υπολογίσιμη Ρωσία.

Συλλέξαμε, λοιπόν, μερικές από τις σοβαρές επιφυλάξεις, για την επέκταση του ΝΑΤΟ και την Φινλανδία, που διατύπωσαν Αμερικανοί οι οποίοι έβαλαν τη σφραγίδα τους στην Αμερικανική Εξωτερική πολιτική και στις ρωσοαμερικανικές σχέσεις.

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ επί εποχής Νίξον και Φορντ, Χ. Κίσιγνκερ θαύμαζε την μοναδική ικανότητα των Φινλανδών να διατηρούν άριστες σχέσεις τόσο με την ΕΣΣΔ (και μετά Ρωσία), όσο και με τη Δύση. Με άρθρο του μάλιστα το 2014 στην Washington Post καλούσε την Ουκρανία να παραδειγματιστεί από την ουδέυτερη και μη συγκρουσιακή πολιτική της Φινλανδίας που δεν συμμετείχε σε αμυντικούς οργανισμούς. «Στις διεθνείς σχέσεις [η Ουκρανία] θα πρέπει να ακολουθήσει μια στάση ανάλογη με εκείνη της Φινλανδίας. Το έθνος αυτό δεν αφήνει καμία αμφιβολία για την έντονη ανεξαρτησία του, ενώ συνεργάζεται με τη Δύση στους περισσότερους τομείς, αποφεύγει προσεκτικά τη θεσμική εχθρότητα προς τη Ρωσία».

Ο άλλοντε πρέσβης στην ΕΣΣΔ και ένας από τους πέντε σοφούς της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, Τζορτζ Κένναν, με ένα προφητικό του κείμενο το 1974, εξήρε την ουδέτερη πολιτική της Φινλανδίας, ενώ στο τέλος του Ψυχρού Πολέμου και μέχρι το τέλος της ζωής του θεωρούσε γενικά μέγιστο λάθος την εισδοχή νέων μελών στο ΝΑΤΟ, διότι για τον ίδιο δεν υπήρχε κανένας απολύτως λόγος επέκτασης. Συγκεκριμένα για τη Φινλανδία είχε σημειώσει το 1974 «όταν χρησιμοποιείται η έκφραση «φινλανδοποίηση», η αναφορά γίνεται φυσικά στη διεθνή θέση της Φινλανδίας και, κυρίως, στη σχέση της με την ΕΣΣΔ. Το γεγονός ότι οι σχέσεις Φινλανδίας-ΕΣΣΔ θα πρέπει να θεωρηθούν ως πρότυπο για μια πιθανή παρόμοια σχέση, φαίνεται, με την πρώτη ματιά εκπληκτικό, διότι αν υπάρχει ένα χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει στη σχέση της Φινλανδίας-ΕΣΣΔ, αυτό είναι η μοναδικότητά της. Πρόκειται για μια σχέση που δεν μπορεί να κατανοηθεί, και μάλιστα έχει ελάχιστο νόημα, αν δεν εξεταστεί στην ιστορική της διάσταση- και εδώ, όπως και από άλλες απόψεις, δεν έμοιαζε με καμία άλλη».

Ο Κένναν σημείωνε μάλιστα ότι η Φινλανδία ήταν ένα μικρό έθνος που είχε μάθει από πικρή εμπειρία πως «καμία εξωτερική δύναμη, όσο συμπαθής και αν είναι προς τα ιδανικά του ή θαυμάζει τη μετριοπάθεια και τη συνέπεια των προηγούμενων πολιτικών του μικρού έθνους, δεν μπορεί να αναμένεται να έρθει σε βοήθειά του σε περίπτωση πολέμου».

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ τη δεκαετία του 1990, με άρθρο του το 1995, είχε θέσει ένα εύληπτο ερώτημα: «Πολλοί Ρώσοι βλέπουν το ΝΑΤΟ ως απομεινάρι του Ψυχρού Πολέμου, που στρέφεται εγγενώς κατά της χώρας τους. Επισημαίνουν ότι έχουν διαλύσει το Σύμφωνο της Βαρσοβίας, τη στρατιωτική τους συμμαχία, και ρωτούν γιατί η Δύση δεν πρέπει να κάνει το ίδιο».

Ο πρώην υπουργός Άμυνας και πρώην διευθυντής CIA είχε επισημάνει πως «τις σχέσεις με τη Ρωσία μετά την αποχώρηση του [Τζορτζ Μπους] από το αξίωμα το 1993, τις είχαν χειριστεί άσχημα [οι αμερικανικές κυβερνήσεις]». Μεταξύ άλλων λανθασμένων ενεργειών, «οι συμφωνίες των ΗΠΑ με τις κυβερνήσεις της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας για την εκ περιτροπής μεταφορά στρατευμάτων μέσω βάσεων στις χώρες αυτές ήταν μια άσκοπη πρόκληση». Ο Γκέιτς υποστήριξε ότι «η προσπάθεια να ενταχθούν η Γεωργία και η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ ήταν πραγματικά υπερβολική». Η κίνηση αυτή, υποστήριξε, ήταν μια περίπτωση «απερίσκεπτης αγνόησης αυτού που οι Ρώσοι θεωρούσαν τα δικά τους ζωτικά εθνικά συμφέροντα».

Ο πρώην σύμβουλος του προέδρου Ρόναλντ Ρέιγκαν και υψηλόβαθμος εταίρος του Ινστιτούτου Cato, ήδη από το 2022 με κείμενό του είχε υποστηρίξει πως ούτε η Φινλανδία ούτε η Σουηδία απαιλούνταν από τη Ρωσία. Και οι δύο είναι καλά εξοπλισμένες και φιλικές με τη Δύση, δίχως να έχουν σημαντικές διαφορές με τη Μόσχα. Πράγματι, το Ελσίνκι διατήρησε την ανεξαρτησία του ως ουδέτερο έναντι της ΕΣΣΔ ενώ ακόμα και αν ο Πούτιν επιχειρούσε μια εισβολή, σε αυτές της δύο χώρες η εμπειρία της Ουκρανίας υποδηλώνει ότι θα πλήρωνε ένα τρομερό τίμημα.

Επίσης, η Φινλανδία όσο και η Σουηδία θα προσθέσουν μεγαλύτερες αμυντικές υποχρεώσεις στη Συμμαχία, δίχως να αλλάξουν την ισορροπία δυνάμεων με τη Ρωσία. Η προσθήκη της Φινλανδίας θα επέκτεινε τα σύνορα του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία κατά περισσότερα από 830 μίλια, απαιτώντας μεγαλύτερη συμμαχική, κυρίως αμερικανική, δέσμευση. Αν και η περαιτέρω επέκταση του ΝΑΤΟ μπορεί να φαίνεται ως η κατάλληλη απάντηση στην εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία, κάτι τέτοιο θα ενίσχυε τους φόβους ασφαλείας που υποκίνησαν την επιθετική πολιτική της Ρωσίας τόσο κατά της Γεωργίας όσο και κατά της Ουκρανίας.

Για τον ίδιο, οι ΗΠΑ δεν έχουν ουσιαστικά συμφέροντα ασφαλείας σε κανένα από τα δύο έθνη και συνεπώς δεν έχουν λόγο να πάνε σε πόλεμο γι’ αυτά. Εξάλλου, τόσο η Φινλανδία όσο και η Σουηδία διαθέτουν ικανούς στρατούς που θα προωθούσαν ένα ανεξάρτητο ευρωπαϊκό αμυντικό σύστημα. Ωστόσο, ο ίδιος φοβάται πως θα ανοίξουν οι Αμερικανοί περισσότερο το πουγκί, αποθαρρύνει τις αμυντικές υποχρεώσεις των Συμμάχων.

Ο τελευταίος Αμερικανός πρέσβης στην ΕΣΣΔ, με παρέμβασή του, έχει εξηγήσει πως ο λόγος που εναντιώθηκε στην επέκταση του ΝΑΤΟ ήταν επειδή «στο τέλος του Ψυχρού Πολέμου είχαμε παραμερίσει το Σιδηρούν Παραπέτασμα, είχαμε δημιουργήσει μια Ευρώπη ελεύθερη και ήταν προφανές πως αν αρχίσεις σταδιακή επέκταση του ΝΑΤΟ, δίχως να συμπεριλάβεις τη Ρωσία, πρόκειται για άλλη μια φορά να προκαλέσεις κούρσα εξοπλισμών, και δεν υπήρχε λόγος να το κάνεις αυτό». Ο ίδιος υποστήριξε πως «η Ρωσία δεν απειλούσε καμία ανατολική χώρα και μάλιστα ήδη η ΕΣΣΔ στα τελευταία της χρόνια είχε αποδεχτεί τον εκδημοκρατισμό των χωρών της ανατολικής Ευρώπης».

