Αθώα από κάθε κατηγορία κρίθηκε η Γκουίνεθ Πάλτροου για το ατύχημα στο σκι με έναν 76χρονο. Σύμφωνα με τους ενόρκους υπαίτιος για το ατύχημα ήταν ο συνταξιούχος οπτικός Τέρι Σάντερσον και όχι η Αμερικανίδα ηθοποιός.

Στη σταρ του Χόλυγουντ επιδικάστηκε συμβολική αποζημίωση ύψους 1 δολαρίου, ποσό που ζήτησε προκειμένου να δείξει ότι δεν ήταν θέμα χρημάτων αλλά δικαίωσης, την οποία και αναζητούσε όταν επέλεξε να πάει σε δίκη αντί να συμβιβαστεί εξωδικαστικά.

Ενώ η Πάλτροου έφευγε από την αίθουσα του δικαστηρίου άγγιξε τον ώμο του Σάντερσον και φέρεται να του ψιθύρισε: «Σου εύχομαι να είσαι καλά», με τον συνταξιούχο να απαντά: «Ευχαριστώ καλή μου».

Η Γκουίνεθ Πάλτροου βρέθηκε αντιμέτωπη με μια πολύ βαριά κατηγορία, αυτή της αμέλειας και της εγκατάλειψης. Συγκεκριμένα, η ηθοποιός παραπέμφθηκε στο δικαστήριο για το ατύχημα που έλαβε χώρα το 2016, ενώ έκανε σκι στη Γιούτα, σε ένα από τα πιο πολυτελή χιονοδρομικά κέντρα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Κατηγορήθηκε ότι τραυμάτισε ένα συνταξιούχο γιατρό και τον εγκατέλειψε. Μάλιστα, ο εν λόγω γιατρός ανέφερε πως εκείνη «κατέβαινε, χωρίς να προσέχει από μια πλαγιά» στο χιονοδρομικό κέντρο, Deer Valley, με αποτέλεσμα να συγκρουστούν.

Σύμφωνα με την καταγγελία που της έκανε «τον έριξε κάτω με δύναμη και του προκάλεσε εγκεφαλική βλάβη, διάσειση, τέσσερα σπασμένα πλευρά και άλλους σοβαρούς τραυματισμούς. Στην συνέχεια τον εγκατέλειψε στο χιόνι και συνέχισε την κατάβασή της στο βουνό».

Μάλιστα, στην αρχική αγωγή του ο Τομ Σάντερσον ζητούσε αποζημίωση 3,1 εκατ. δολάρια, ενώ μετά ζήτησε 300.000 δολάρια, με την ηθοποιό από την άλλη να απαντά με αγωγή ζητώντας «συμβολική αποζημίωση» ύψους ενός δολαρίου εκτός των δικαστικών εξόδων.

Υποστήριξε, δε, ότι στην πραγματικότητα αυτός ήταν που τη χτύπησε και τον κατηγορεί ότι εκμεταλλεύεται τη «διασημότητα και τον πλούτο» της. Τελικά, απαλλάχθηκε από κάθε κατηγορία.

Jurors in Gwyneth Paltrow’s ski crash trial said Terry Sanderson was “100 percent” at fault on a slope in Park City, Utah, and awarded the actress $1, the sum she had requested in her countersuit. https://t.co/fzAYfiqwFk pic.twitter.com/RURXP3sKzA

— The New York Times (@nytimes) March 31, 2023