Ο βασιλιάς Κάρολος έγινε σήμερα ο πρώτος μονάρχης που απευθύνεται στην ολομέλεια της Bundestag. Η ιστορική του ομιλία ήταν στην πραγματικότητα μία εκτενής αναφορά στους στενούς δεσμούς Βρετανίας – Γερμανίας, με αναφορές στους Beatles, τους Monty Python για να… σπάσει ο πάγος.

«Η ασφάλεια της Ευρώπης απειλείται, όπως και οι δημοκρατικές αξίες. Η Γερμανία και η Βρετανία έχουν αναλάβει σημαντικό ρόλο. Ως οι μεγαλύτεροι ευρωπαίοι δωρητές, αντέδρασαν αποφασιστικά και πήραν αποφάσεις οι οποίες μπορεί να θεωρούνταν προηγουμένως αδιανόητες. Η πολεμική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας έφερε αφάνταστα δεινά σε πολλούς αθώους. Αμέτρητες ζωές καταστράφηκαν, η ελευθερία και οι άνθρωποι αντιμετωπίζονται βάναυσα. Η ασφάλεια της Ευρώπης απειλείται, όπως και οι δημοκρατικές μας αξίες, αλλά ο κόσμος δεν έμεινε να παρακολουθεί τον πόλεμο με σταυρωμένα τα χέρια. Μπορούμε να αντλήσουμε θάρρος από την ενότητά μας» δήλωσε ο Bρετανός μονάρχης από το βήμα της Bundestag.

Αναφερόμενος στις σχέσεις των δύο χωρών, ο Κάρολος Γ’ μίλησε για τη μητέρα του, η οποία «έχει κερδίσει μια θέση στην καρδιά των Γερμανών» και σημείωσε ότι ο ίδιος και η οικογένειά του συγκινήθηκαν ιδιαίτερα από τις χιλιάδες καταχωρήσεις στο βιβλίο συλλυπητηρίων που είχε ανοίξει στη βρετανική πρεσβεία μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο βασιλιάς στον φωτισμό της Πύλης του Βρανδεμβούργου στα χρώματα της σημαίας του Ηνωμένου Βασιλείου, όταν πέθανε η βασίλισσα. «Σημαίνει πολλά για μένα το γεγονός ότι βρίσκομαι στη Γερμανία στην πρώτη μου επίσημη επίσκεψη στο εξωτερικό – κυρίως επειδή μπορώ να μιλήσω εδώ και να ανανεώσω τη δέσμευσή μας για τη φιλία των χωρών μας. Είμαι υπερήφανος για αυτή τη φιλία. Χαίρομαι που βρισκόμαστε δίπλα δίπλα και αναλαμβάνουμε ηγετικό ρόλο προκειμένου να διασφαλίσουμε το μέλλον μας» επισήμανε, με το βλέμμα κυρίως σε συνεργασίες για την προστασία του κλίματος.

Standing ovations for The King after his great speech in the #Bundestag in which he spoke, more than half of his speech in German, about past, present & future of 🇬🇧🇩🇪 British-German relations. pic.twitter.com/ZGEO0IYeUj

— Miguel Berger (@GermanAmbUK) March 30, 2023