Με τη Σελένα Γκόμεζ να γίνεται στόχος για το βάρος της, η 30χρονη τραγουδίστρια αποφάσισε να μιλήσει για όλα όσα συμβαίνουν και έχουν αλλάξει τη ζωή της τα τελευταία χρόνια.

Η Σελένα Γκόμεζ, μιλώντας για το βάρος που έχει πάρει το τελευταίο διάστημα και τα δικά της προβλήματα υγείας, θέλησε να ενθαρρύνει και άλλους ανθρώπους που ενδεχομένως αισθάνονται άσχημα για ό,τι περνάνε στη ζωή τους.

«Όταν παίρνω τα φάρμακα αυτά, είναι πολύ φυσιολογικό να έχω κατακράτηση. Όταν τα κόβω, χάνω βάρος. Θέλω να ενθαρρύνω οποιονδήποτε εκεί έξω νιώθει ντροπή για αυτό που περνάει. Κανείς δεν γνωρίζει την πραγματική ιστορία. Θέλω να ξέρετε ότι είστε όμορφοι, είστε υπέροχοι. Ναι, έχουμε μέρες που ίσως νιώθουμε σκ@τά, αλλά προτιμώ να είμαι υγιής και να φροντίζω τον εαυτό μου. Τα φάρμακά μου είναι σημαντικά και πιστεύω πως είναι αυτά που με βοηθούν στην κατάστασή μου» ανέφερε χαρακτηριστικά σε live της στο TikTok. «Δεν είμαι μοντέλο και δεν θα γίνω ποτέ», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά.

Η Σελένα Γκόμεζ δέχεται πολλά αρνητικά σχόλια στα social media για το βάρος που έχει πάρει, καθώς είχαν συνηθίσει μια διαφορετική εικόνα πριν από μερικά χρόνια.

Έχει μιλήσει ανοιχτά για το γεγονός πως πάσχει από λύκο. Μια ασθένεια για την οποία χρειάζεται να παίρνει ισχυρή φαρμακευτική αγωγή που οδηγεί σε αύξηση του βάρους της. Η ίδια δεν αγχώνεται για αυτό και συμβουλεύει και τους θαυμαστές της να κάνουν το ίδιο αν αντιμετωπίζουν κάτι παρόμοιο.

Selena Gomez goes live on TikTok to address comments about her body. She talks about her health, medication for lupus and how they affect her body. pic.twitter.com/JL3hIArShB

