Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν εικόνες ΙΧ καλυμμένων με σκουλήκια και κατοίκων με ομπρέλες για να προστατευτούν, σε δρόμους του Πεκίνο.

Η είδηση της «βροχής σκουληκιών» ωστόσο δεν θα έπρεπε να προκαλούν τόσο μεγάλη έκπληξη.

Αναφορές του σπάνιου φαινομένου της «βροχής ζώων» έχουν καταγραφεί σε όλο το εύρος της ανθρώπινης ιστορίας. Τον 1ο αιώνα μ.Χ., ο Ρωμαίος ιστορικός Πλίνιος ο Πρεσβύτερος κατέγραψε βροχές ψαριών και βατράχων.

Η «βροχή ζώων» είναι ένα σπάνιο μετεωρολογικό φαινόμενο, κατά το οποίο νεκρά ή ζωντανά ζώα πέφτουν από τον ουρανό. Συνήθως πρόκειται για μικρόσωμα ζώα όπως ψάρια, βάτραχοι ή πτηνά. Ορισμένες φορές καταφέρουν να επιβιώσουν της πτώσης και αφού ξεπεράσουν το αρχικό σοκ συνεχίζουν κανονικά τη ζωή τους. Άλλες φορές τα ζώα είναι παγωμένα, παγιδευμένα σε όγκο πάγου ή διαλυμένα σε άμορφες μάζες κρέατος. Η επιστημονική εξήγηση είναι ότι τα ζώα αυτά μεταφέρονται σε πολύ μεγάλα ύψη από καταιγίδες ή μικρούς σίφωνες, όπου η θερμοκρασία είναι κάτω από τους 0 βαθμούς Κελσίου, όπου και παγώνουν.

‘Rain of worms’ floods Beijing

A «rain of worms» flooded Beijing this week, according to videos posted on social networks. In the images, it is possible to see the «animals» covering streets and vehicles. pic.twitter.com/V2uaX6Oowk

— The Rio Times (@TheRioTimes) March 8, 2023