Στην Ουκρανία έφθασε αργά το βράδυ χθες Παρασκευή η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από SOOC), όπως γνωστοποίησε η ίδια μέσω ανάρτησής της στο Twitter.

«Αισθάνομαι ωραία που επέστρεψα στην Ουκρανία και είμαι μαζί μ’ αυτούς τους γενναίους ανθρώπους που ενέπνευσαν τον κόσμο. Μ’ αυτούς τους ήρωες που αρνούνται να υποκύψουν. Μ’ αυτούς που θυσίασαν τα πάντα για τις αξίες μας. Μ’ Ευρωπαίους, των οποίων το σπίτι τους είναι στην ΕΕ μας», έγραψε η Μέτσολα στην ανάρτηση, την οποία συνόδευσε με μια φωτογραφία της.

With those brave people who inspired the world. With those heroes who refuse to give in. With those who sacrificed everything for our values. With Europeans whose home is in our European Union.

Good to be back in Ukraine.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ακολούθησε νέα ανάρτηση της προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της ουκρανικής βουλής Ρουσλάν Στέφαντσουκ.

«Το μέλλον της Ουκρανίας είναι ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Θα είμαστε διαρκώς στο πλευρό σας. Είναι υπέροχο που ξαναβλέπω τον φίλο μου Ρουσλάν Στέφαντσουκ», ανέφερε η Ρομπέρτα Μέτσολα.

Ukraine’s future is as a member of the European Union.

We will walk all the way with you.

Great seeing my friend @r_stefanchuk again.

Cooperation between @Europarl_EN & @ua_parliament will only grow stronger.

🇪🇺🇺🇦 pic.twitter.com/4Wg10EqvMm

