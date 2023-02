Νέα σεισμική δόνηση 4 Ρίχτερ σημειώθηκε στην κεντρική Τουρκία λίγο πριν τις 19.00 το απόγευμα (ώρα Ελλάδας). Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο ο σεισμός καταγράφηκε στις 18.59 και είχε εστιακό βάθος 2 χλμ.

🔔

#Earthquake (#deprem) M4.0 occurred 16 km W of #Kayseri (#Turkey) 11 min ago (local time 19:59:12). More info at:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/iZEc6cqOcF

🖥https://t.co/Z9YcgT8lly pic.twitter.com/Us4X0iEKfV

— EMSC (@LastQuake) February 28, 2023