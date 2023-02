Εικόνες, που παραπέμπουν σε άλλες εποχές, προσβλητικές για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, «χάρισε», ο Ερντογάν, ο οποίος ως απάντηση στη σφοδρή κριτική που δέχεται για την κρατική διαχείριση του σεισμού, καταφεύγει σε άκρατο λαϊκισμό.

Βλέποντας στις δημοσκοπήσεις τα ποσοστά του να καταρρέουν, ο πρόεδρος της Τουρκίας, κατά την επίσκεψή του στην επαρχία Αντιγιαμάν, μία από τις πλέον πληγείσες τουρκικές επαρχίες από τον καταστροφικό σεισμό, μοίρασε μετρητά, σε παιδάκια που είχαν μαζευτεί γύρω του.

Erdoğan hands out money to children in quake-hit Adıyaman

