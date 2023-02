Ο αμερικανός δισεκατομμυριούχος Τόμας Λι ο οποίος δραστηριοποιούνταν στον κλάδο των επενδύσεων, πέθανε σε ηλικία 78 ετών, ανέφερε η οικογένειά του σε δήλωση την Πέμπτη, χωρίς να δίνει άλλες λεπτομέρειες για τις συνθήκες θανάτου του.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο 78χρονος μεγιστάνας, ο οποίος έφερε τραύμα από όπλο, φέρεται να αυτοκτόνησε, ωστόσο η ακριβής αιτία θανάτου του αναμένεται να προσδιοριστεί από τον ιατροδικαστή.

Η New York Post αναφέρει ότι ο Λι, αυτοπυροβολήθηκε στο γραφείο του στο Μανχάταν, αλλά δεν έχει εξακριβωθεί ακόμα εάν όντως πρόκειται για αυτοκτονία, μεταδίδει το Reuters. Η αστυνομία της Νέας Υόρκης είπε στο BBC ότι ένας 78χρονος άνδρας, του οποίου το όνομα δεν αποκάλυψε, βρέθηκε νεκρός το πρωί της Πέμπτης σε κτήριο της Πέμπτης Λεωφόρου. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη διεύθυνση βρίσκονται τα γραφεία της Thomas H Lee Capital LLC.

U.S. billionaire financier Thomas Lee dies at 78, family says https://t.co/ii1gu1TkDi pic.twitter.com/gbqNwPys6C

— Reuters (@Reuters) February 24, 2023