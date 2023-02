Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν διαβεβαίωσε απόψε τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι θα στηρίξει το ειρηνευτικό σχέδιο του Κιέβου «στη διεθνή σκηνή», σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι δύο ηγέτες.

Ο Μακρόν επανέλαβε ότι στηρίζει το ειρηνευτικό σχέδιο 10 σημείων που πρότεινε ο Ζελένσκι και τον διαβεβαίωσε ότι «θα στηρίξει αυτήν την πρωτοβουλία στη διεθνή σκηνή, στις επόμενες διπλωματικές συναντήσεις», ανακοίνωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Οι δύο πρόεδροι αναφέρθηκαν επίσης στην έκκληση που έγινε (την Παρασκευή, στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια) στους Ευρωπαίους εταίρους και στο ΝΑΤΟ για τη στρατιωτική ενίσχυση και τη στήριξη της Ουκρανίας και του λαού της.

Μέσω του Twitter, ο Ζελένσκι χαιρέτισε «τη συνέχιση του φιλικού διαλόγου» του με τον Μακρόν και επιβεβαίωσε ότι συζήτησαν για «την εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου».

Continued a friendly dialogue with 🇫🇷 President @emmanuelmacron. Touched upon defense cooperation & bringing peace closer. Summed up the results of the recent visits & discussed the upcoming diplomatic events, in particular, on the implementation of our 10-step #PeaceFormula.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 19, 2023