Έξι άτομα σκοτώθηκαν την Παρασκευή, από τα πυρά ενόπλου σε μικρή πόλη του Μισισίπι, στις νότιες ΗΠΑ. Ο ύποπτος άνοιξε αρχικά πυρ στον χώρο στάθμευσης καταστήματος της Αρκαμπάτλα, κοινότητας με λίγο λιγότερους από 300 κατοίκους, και σκότωσε έναν άνδρα που βρισκόταν στο τιμόνι αυτοκινήτου, σύμφωνα με τον σερίφη, τον οποίο επικαλέστηκε το CNN.

«Αρκετά», δήλωσε ο Μπάιντεν σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Λευκός Οίκος κατά την διάρκεια της νύχτας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επισήμανε ότι σε ένα 48ωρο το 2023 «το έθνος μας έχει ήδη υποφέρει από τουλάχιστον 73 επεισόδια με ενόπλους που άνοιξαν πυρ κατά πλήθους ανθρώπων».

«Η σκέψη και οι προσευχές δεν είναι αρκετές», υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος, «η βία από τα πυροβόλα όπλα είναι επιδημία και το Κογκρέσο πρέπει να δράσει τώρα». Παρά τις άτολμες προόδους όσον αφορά τη νομοθεσία για τον περιορισμό των πυροβόλων όπλων, ο Τζο Μπάιντεν αξιώνει από το Κογκρέσο να αποκαταστήσει την πανεθνική απαγόρευση των τουφεκιών εφόδου, όπως ίσχυε το 1994 και το 2004.

Ωστόσο ο Δημοκρατικός πρόεδρος έρχεται αντιμέτωπος με τους Ρεπουμπλικάνους, οι οποίοι παρουσιάζονται ως υπερασπιστές του συνταγματικού δικαιώματος στην οπλοκατοχή και οι οποίοι από τον Ιανουάριο διαθέτουν μικρή πλειοψηφία στην Βουλή των Αντιπροσώπων.

