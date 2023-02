Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν όταν ένοπλος άνοιξε πυρ στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν το βράδυ της Δευτέρας.

Άμεσα στην κεντρική πανεπιστημιούπολη στο Ιστ Λάνσινγκ βρέθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, αναζητώντας έναν ύποπτο, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή αρχηγό της πανεπιστημιακής αστυνομίας Κρις Ρόζμαν, οι πυροβολισμοί έπεσαν σε δύο σημεία -σε ένα ακαδημαϊκό κτίριο που ονομάζεται Berkey Hall και στο γυμναστήριο του Michigan State University.

Όπως δήλωσε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Ρόζμαν, η αστυνομία εντόπισε τα θύματα και στις δύο τοποθεσίες, ενώ επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον πέντε τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ η κατάσταση της υγείας κάποιων τραυματιών είναι κρίσιμη.

Αυτοκτόνησε ο δράστης

Ο ύποπτος, που αρχικά περιγράφηκε ως ένας κοντός άνδρας που φορούσε μάσκα, εθεάθη για τελευταία φορά να φεύγει πεζός από το κτίριο της MSU Union, δήλωσε ο Ρόζμαν.

Μάλιστα, δόθηκε στη δημοσιότητα μια φωτογραφία του, ελπίζοντας ότι θα κάνει πιο εύκολη τη σύλληψή του.

Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα η αστυνομία, ενημέρωσε μέσω Twitter πως ο δράστης εντοπίστηκε νεκρός και ότι κατά τα φαινόμενα αυτοκτόνησε.

JUST IN:

Michigan State University shooting – Police confirm the suspect was located off-campus and is now dead of a self-inflicted gunshot wound. pic.twitter.com/ewjStjGeZ5

— DOUG IS MY GOV (@MagaMastriano) February 14, 2023

Εκκενώθηκε η πανεπιστημιούπολη

Λίγα λεπτά μετά τις πρώτες πληροφορίες για τους πυροβολισμούς, πολλά κτίρια της πανεπιστημιούπολης εκκενώθηκαν, με την αστυνομία να προχωρά σε ελέγχους για την αναζήτηση του υπόπτου.

Παράλληλα, η πανεπιστημιακή αστυνομία δήλωσε το βράδυ της Δευτέρας ότι όλα τα μαθήματα και οι δραστηριότητες της πανεπιστημιούπολης του Μίσιγκαν θα ακυρωθούν για τις επόμενες 48 ώρες.