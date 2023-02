Τουλάχιστον ένα άτομο έχασε τη ζωή του μετά από πυροβολισμούς στην πανεπιστημιούπολη του Michigan State University (MSU) της πόλης Ιστ Λάνσινγκα, στις ΗΠΑ, χθες Δευτέρα (τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα για την Ελλάδα), δήλωσε εκπρόσωπος του πανεπιστημίου στον ιστότοπο Detroit News, αφότου η αστυνομία της πανεπιστημιούπολης ανέφερε νωρίτερα πολλαπλούς τραυματισμούς μ’ έναν ύποπτο να είναι ελεύθερος.

Βρείτε «καταφύγιο»

Η πανεπιστημιακή αστυνομία κάλεσε μέσω Twitter τους φοιτητές, τις φοιτήτριες και το προσωπικό να «βρουν καταφύγιο εκεί όπου βρίσκονται», καθώς ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις σπεύδουν επιτόπου.

MSU ALERT: There have been shots fired near Berkey Hall on the East Lansing campus. Please secure-in-place immediately. Police are active on scene. More information to follow. pic.twitter.com/xa4KlwXJWN — MSU Police and Public Safety (@msupolice) February 14, 2023

Ακούστηκαν πυρά σε δύο σημεία της πανεπιστημιούπολης, κοντά στο κτίριο Μπέρκλι Χολ και στο γυμναστήριο IM East. Δεν έχουν δοθεί ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες για το συμβάν.

WATCH: Students run for cover after confirmed reports of an ‘active shooter’ at Michigan State University pic.twitter.com/wt1RvL0qCW — Intel Point Alert (@IntelPointAlert) February 14, 2023

Ο δράστης κινείται πεζή

Ο δήμος της Ιστ Λάνσινγκ, όπου βρίσκονται εγκαταστάσεις σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κοντά στην πολιτειακή πρωτεύουσα Λάνσινγκ, ανέφερε μέσω Twitter πως το πρόσωπο που άνοιξε πυρ δεν έχει συλληφθεί και κινείται πεζή.

DEVELOPING: Massive police response still underway; manhunt for at least 1 gunman last seen inside the cafeteria pic.twitter.com/Y1j4irJDx1 — Intel Point Alert (@IntelPointAlert) February 14, 2023

Στο δημόσιο πολιτειακό πανεπιστήμιο MSU και ιδίως στην πανεπιστημιούπολη στο Ιστ Λάνσινγκ πάνε καθημερινά ως και 50.000 φοιτητές.