Τουλάχιστον 9 νεκροί από πυροβολισμούς στο Λος Αντζελες

Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυρά στο Μοντερέι Παρκ στο Λος Αντζελες, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Associated Press.

Υπάρχουν εννέα νεκροί», αναφέρεται σε σύντομη δήλωση που εκδόθηκε από το γραφείο του Σερίφη.

«Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν άλλες διαθέσιμες πληροφορίες», προστίθεται.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο δράστης είναι άνδρας, αλλά δεν είναι σαφές αν εξακολουθεί να διαφεύγει.

Τα πυρά σημειώθηκαν μετά τις 10 μ.μ. του Σαββάτου (τοπική ώρα, 08:00 σήμερα ώρα Ελλάδας) γύρω από περιοχή στο Μόντερεϊ Παρκ όπου διεξαγόταν γιορτή για το κινεζικό Νέο Έτος, μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Εικόνες που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τραυματίες σε φορεία να μεταφέρονται από τραυματιοφορείς σε ασθενοφόρα. Γύρω από το σημείο των πυροβολισμών -αναφέρεται ότι πρόκειται για ένα κλαμπ χορού- η αστυνομία φρουρεί δρόμους που έχει αποκλείσει, όπως φαίνεται στα βίντεο.

«Η καρδιά μας πηγαίνει σ’ αυτούς που έχασαν αγαπημένους απόψε στη γειτονική μας πόλη, το Μόντερεϊ Πάρκ, από πυρά εναντίον του πλήθους», ανέφερε σε μήνυμά του στο Twitter o δημοτικός αξιωματούχος του Λος Άντζελες Κένεθ Μεχία.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι είχαν παρευρεθεί νωρίτερα στους εορτασμούς για το κινεζικό Νέο Έτος.

Ο ιδιοκτήτης γειτονικού εστιατορίου είπε στους Los Angeles Times πως άνθρωποι που αναζήτησαν καταφύγιο στο εστιατόριό του είπαν ότι στην περιοχή βρίσκεται ένας άνδρας που φέρει πολυβόλο.

Ο Σέουνγκ Γουόν Τσόι είπε στην εφημερίδα πως πιστεύει ότι οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σ’ ένα κλαμπ χορού.

Το Μόντερεϊ Παρκ είναι μια πόλη στην κομητεία του Λος Άντζελες σε απόσταση περίπου 11 χιλιομέτρων από το κέντρο του Λος Άντζελες.

Shooting near Los Angeles – preliminary, ten people were killed, another 16 were injured.

The man opened fire in Monterey Park at the moment when they celebrated the Chinese New Year. At first, the locals mistook the shots for fireworks. pic.twitter.com/gLa6ZgspKT

— Avia.Pro – News, events, media (@avia_pro) January 22, 2023