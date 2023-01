Συναγερμός σήμανε στο Λονδίνο από πυροβολισμούς κοντά στην εκκλησία St. Aloysius R.C. στο Euston κοντά στο Βρετανικό μουσείο.

Από το συμβάν που σημειώθηκε στην Phoenix Road, στο βόρειο Λονδίνο, τραυματίστηκαν τρεις γυναίκες, ηλικίας 54, 48 και 41 ετών, καθώς και ένα κοριτσάκι 7 ετών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ζωή της 48χρονης βρίσκεται σε κίνδυνο, ενώ η κατάσταση των δύο άλλων γυναικών δεν εμπνέει ανησυχία.

Όπως αναφέρουν βρετανικά μέσα ενημέρωσης, οι πυροβολισμοί προήλθαν από κινούμενο όχημα.

Η αστυνομία του Camden υπογραμμίζει ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει πραγματοποιηθεί κάποια σύλληψη ή προσαγωγή υπόπτου.

Earlier this afternoon officers responded to reports of a shooting in the vicinity of a church in Phoenix Road, NW1.

There is a significant police presence in the area and an investigation is under way.

The update below provides further information: pic.twitter.com/lh2nVfOwoZ

— Camden Police (@MPSCamden) January 14, 2023