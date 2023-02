Το Champions League επιστρέφει στη δράση με το σούπερ ντέρμπι της Παρί Σεν Ζερμέν κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου να κλέβει τις εντυπώσεις για τη φάση των «16» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Περίπου μία ώρα πριν τη σέντρα στο «Parc des Princes», Κριστόφ Γκαλτιέ και Γιούλιαν Νάγκελσμαν έκαναν γνωστές τις ενδεκάδες των δύο ομάδων, με την είδηση να είναι ότι ο Κίλιαν Εμπαπέ μένει στον πάγκο.

Η ενδεκάδα της Παρί: Ντοναρούμα, Χακίμι, Ράμος, Μαρκίνιος, Βεράτι, Νεϊμάρ, Ντανίλο, Μέντες, Σολέρ, Μέσι και Ζαϊρ-Εμερί

Η ενδεκάδα της Μπάγερν: Ζόμερ, Ουπαμεκανό, Ντε Λιχτ, Παβάρ, Κίμιχ, Γκορέτσκα, Σανέ, Κομάν, Τσούπο-Μοτίνγκ, Κανσέλο και Μουσιάλα

Tonight’s team to take on PSG ⭐#packmas #PSGFCB pic.twitter.com/fc4PONz6qp

— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) February 14, 2023